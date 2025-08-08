Willy riapre il campionato. In Germania il pilota del TRT porta a casa la vittoria

L’obiettivo del Techno Racing Team in questa trasferta tedesca a Luckendorf, era quello di cercare di accorciare la classifica e riaprire i giochi per il campionato. Il pilota del TRT Williams Alonzi (Willy), con le vittorie in prima e seconda manche c’è riuscito perfettamente. Ora la classifica del campionato europeo, vede ancora in testa l’austriaco Roman Winklmuller (Yamaha), ma seguito a soli cinque punti da Willy (Suzuki), mentre l’austriaco Karl Heinz Grunauer occupa ora la terza piazza, avendo scavalcato il tedesco Karl Heinz Vielgut (Kawasaki). La gara per il pilota del TRT, non era iniziata nel migliore dei modi, difatti sabato nel corso del primo turno di prove, Willy era incappato in una scivolata per fortuna senza conseguenze per lui e la moto. Nel secondo turno, Willy faceva segnare il miglior tempo della sua classe, che restava tale a causa dell’arrivo della pioggia. Nella nottata la pioggia continuava a cadere in questo angolo di Sassonia fino all’alba e al mattino il warm up si disputava con il tracciato completamente bagnato, con un Willy molto prudente, che faceva segnare un tempo molto alto che lo relegava nelle zone basse della classifica. A mezzogiorno, iniziava la gara con la disputa della prima manche, con un tracciato che nonostante il sole, in alcuni punti era ancora umido. Il pilota del TRT, metteva da parte ogni remora e conquistava la vittoria, seguito molto a vicino dall’austriaco Winklmuller. In manche 2, Willy vedendo i tempi dell’avversario e temendo il suo ritorno, forzava ancora, abbassando il suo tempo, l’austriaco non era da meno e si migliorava anche lui, ma non era sufficiente per strappare la vittoria anche nella seconda manche a Willy. Ora al termine di questa gara, come detto l’austriaco Winklmuller è ancora in testa, ma l’esiguo vantaggio non lo mette certo al riparo, anzi il campionato è completamente aperto. Per cui il campionato europeo si deciderà nell’ultima gara in programma a settembre a Volterra (PI), certo non sarà semplice, ma siamo sicuri che Willy da buon ciociaro ce la metterà tutta.

