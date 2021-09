Whatsapp: possono davvero leggere i nostri messaggi?

Il rapporto tra Facebook e la privacy continua a essere decisamente conflittuale: negli stessi giorni in cui la società di Zuckerberg annuncia la collaborazione con Luxottica e presenta i primi Ray-Ban in grado di riprendere e condividere in diretta ciò che guardiamo, lo stesso Zuck comunica un importante miglioramento nella sicurezza di Whatsapp.

Eppure fino ad oggi il sistema non era del tutto sicuro: i metadati associati ai messaggi, per esempio l’orario di invio o di apertura, non erano cifrati, così come la copia di backup salvata nel cloud, che era in chiaro e protetta solo dalla password personale dell’utente, per esempio quella dell’account Apple o Google. Questa vulnerabilità, come riportato da TechCrunch, era stata sfruttata più volte dalle forze dell’ordine per accedere a messaggi e conversazioni di soggetti sotto indagine.

DOPPIA CRIPTAZIONE. Secondo quanto comunicato da Facebook, il nuovo sistema di archiviazione sicura renderà impossibile anche l’accesso alle copie di backup. Prima di essere salvati su Google Drive o su Apple iCloud i messaggi verranno infatti cifrati con una chiave di criptazione generata da Whatsapp e potranno essere ulteriormente protetti con una password scelta dall’utente. I nuovi backup cifrati sovrascriveranno tutti quelli vecchi e in chiaro. La mossa dell’azienda sembra dettata dal tentativo di bloccare l’emorragia di utenti che ha colpito Whatsapp dopo l’aggiornamento dei termini del servizio, che ora permettono al sistema di messaggistica di condividere con Facebook molte più informazioni rispetto a prima.