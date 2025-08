West Nile Virus, Avezzano gioca d’anticipo: al via la disinfestazione Il Sindaco Di Pangrazio: “Prevenzione subito”

AVEZZANO – Il Comune di Avezzano interviene con tempestività per fronteggiare il rischio di diffusione del West Nile Virus, con un piano straordinario di disinfestazione su tutto il territorio cittadino. L’attività, messa in campo nei primi giorni di agosto, è parte di un più ampio programma di prevenzione sanitaria volto a proteggere la popolazione dal virus trasmesso da zanzare infette. “Non intendiamo attendere situazioni di emergenza,” ha dichiarato il sindaco Giovanni Di Pangrazio, annunciando l’inizio degli interventi. “Abbiamo attivato subito un piano di disinfestazione mirata, in linea con le indicazioni sanitarie regionali. La prevenzione resta l’arma più efficace.”L’iniziativa prevede trattamenti adulticidi e larvicidi in aree sensibili, parchi pubblici, canali e zone umide, secondo un calendario predisposto dall’Ufficio Ambiente in collaborazione con le autorità sanitarie locali.La decisione arriva dopo che in diverse regioni italiane si sono registrati i primi casi umani di contagio da West Nile. Anche se al momento non risultano casi nel territorio marsicano, l’amministrazione ha scelto di intervenire in anticipo, evitando sottovalutazioni e promuovendo al contempo campagne di informazione per i cittadini.“La salute pubblica viene prima di tutto – ha aggiunto Di Pangrazio – ed è nostro dovere agire con prontezza e responsabilità.”

