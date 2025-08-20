WEST NILE, NEL LAZIO ALTRE DUE VITTIME E 8 NUOVI CASI

Nella Regione Lazio si registrano altre due vittime per il virus West Nile. Si tratta di un uomo di 84 anni, residente a Latina, morto il 10 agosto all’ospedale Santa Maria Goretti. Il paziente era affetto da leucemia linfatica e in seguito ad accertamenti post-decesso è stata confermata la positività al virus. L’altra vittima è una donna di 87 anni di Cassino con pluri patologie, arrivata in pronto soccorso il 17 agosto e deceduta ieri sera. Sono così dodici i decessi per il virus West nile nella regione.

Nel Lazio le analisi effettuate dal laboratorio di Virologia dello Spallanzani – Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, rispetto all’aggiornamento dello scorso 18 agosto, hanno certificato 8 nuovi casi (dei quali 2 casi con sindrome neurologica e 5 casi con febbre da West Nile Virus ed un donatore asintomatico individuato grazie alle attività di screening del Centro regionale sangue, a dimostrazione della sicurezza garantita dal sistema trasfusionale regionale).

I nuovi casi sono stati rilevati a Cassino (Fr), Latina (Lt), Gaeta (Lt), Norma (Lt).

Con gli ultimi accertamenti, nel 2025 le conferme diagnostiche di positività di infezione al virus West nile salgono a 182. Nel dettaglio, i casi suddivisi per il territorio di probabile esposizione:

* 160 casi nella Asl di Latina;

* 11 casi nella Asl Roma 6;

* 6 casi nella Asl di Frosinone;

* un caso nella Asl Roma 3;

* 3 casi fuori regione, due nella provincia di Caserta e uno in provincia di Isernia;

* uno in corso di definizione.

A seguire, la suddivisione dei 182 casi di positività da virus West nile:

* 41 pazienti sono ricoverati in reparti ordinari;

* 34 persone sono state dimesse;

* 91 pazienti sono in buone condizioni presso il proprio domicilio;

* 4 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva;

* 12 decessi.