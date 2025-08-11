WEST NILE, 30 NUOVI CASI NEL LAZIO

Nel Lazio le analisi effettuate dal laboratorio di Virologia dell’istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” – Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, rispetto all’aggiornamento dello scorso 7 agosto, hanno certificato 30 nuovi casi (dei quali 21 con febbre, 7 con sindrome neurologica e 2 donatori asintomatici individuati grazie alle attività di screening del Centro regionale sangue, a dimostrazione della sicurezza garantita dal sistema trasfusionale regionale). 

I nuovi casi sono stati rilevati prevalentemente nella provincia di Latina (Aprilia, Cisterna di Latina, Latina, Maenza, Pontinia, Priverno, San Felice Circeo, Santi Cosma e Damiano), oltre alle positività riscontrate nelle province di Roma (Anzio e Velletri) e di Frosinone (Castro dei Volsci).

Con gli ultimi accertamenti, nel 2025 le conferme diagnostiche di positività di infezione al virus West nile salgono a 136. Nel dettaglio, i casi suddivisi per il territorio di probabile esposizione:

  • 126 casi nella Asl di Latina;
  • 6 casi nella Asl Roma 6;
  • 2 casi nella Asl di Frosinone;
  • un caso nella Asl Roma 3;
  • un caso fuori regione, in particolare nella provincia di Caserta.

A seguire, la suddivisione dei 136 casi di positività da virus West nile:

  • 20 pazienti sono ricoverati in reparti ordinari;
  • 26 persone sono state dimesse;
  • 77 pazienti sono in buone condizioni presso il proprio domicilio;
  • 4 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva;
  • 9 decessi.

