‘Welcome to Ciociaria’: la Provincia presenta il video-spot delle guide turistiche e il cartellone unico degli appuntamenti estivi

Promuovere le bellezze del territorio e incentivare il turismo nella nostra provincia valorizzando i tesori della Ciociaria. È con questo obiettivo che una trentina di guide turistiche, abilitate dalla Provincia di Frosinone, hanno voluto offrire il loro contributo realizzando un video spot contenente tutte le ‘attrazioni’ che questa terra offre.

Un prodotto di promozione turistica che attraverso diversi filoni, dall’archeologia alla storia, dalla natura all’arte, dall’enogastronomia ai percorsi rurali, incentivi i flussi dei visitatori che scelgono il territorio non soltanto per trascorrere un weekend ma anche come meta per la stagione estiva. Il video, della durata di 6 minuti, realizzato in collaborazione con Ciociariaturismo, sarà presentato venerdì 24 luglio, alle ore 11, nel Salone di rappresentanza del Palazzo ‘Martino Filetico’ a Ferentino, alla presenza del presidente della Provincia e sindaco di Ferentino, Antonio Pompeo; del vicepresidente delegato alla Cultura, Luigi Vacana e delle guide turistiche che lo hanno realizzato.

Con l’occasione sarà illustrato anche il ricco calendario degli eventi estivi, tra cui quelli targati Provincia di Frosinone, che rientrano nel contenitore ‘Provincia Creativa’, l’offerta culturale dell’Ente di piazza Gramsci che ha preso avvio con una serie di concerti dell’Orchestra da Camera di Frosinone nelle più suggestive location della Ciociaria: dal chiostro di Palazzo Jacobucci alla Prefettura, dalla chiesa di Sant’Antonio di Ferentino alla Torre di Cicerone ad Arpino.

“Siamo orgogliosi – è il commento del presidente della Provincia, Antonio Pompeo, e del vicepresidente Luigi Vacana – di presentare innovativi strumenti di promozione turistica del territorio che, incentivati da un maggiore utilizzo delle tecnologie anche a causa dell’emergenza sanitaria, ha il grande vantaggio di rendere ancora più fruibile l’offerta culturale e turistica. La provincia, da nord a sud, è un meraviglioso contenitore di luoghi, opere d’arte, panorami naturali e opere architettoniche che non sono mai abbastanza valorizzati e conosciuti. Proprio per questo – continuano Pompeo e Vacana – l’idea di realizzare un video-spot che sarà diffuso in rete e sui social network sarà un veicolo di promozione ancora più efficace per richiamare turisti e visitatori nei nostri paesi e nelle nostre città incentivando, quest’anno in modo particolare, la riscoperta di un Paese che ha bellezza da vendere. Siamo, infine, entusiasti – concludono – per aver realizzato, ancora una volta, il cartellone unico con le attività in programma sul territorio. Prime fra tutte, ovviamente, quelle prodotte in esclusiva dalla Provincia”.

COMUNICATO STAMPA