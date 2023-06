WeekendRace da incorniciare per Cristian Fierabracci

Sicuramente il 4° Round della Coppa Italia kart sarà difficile da dimenticare per il giovane pilota di Latina Fierabracci (FELICEKART).

Per Cristian un’ottima performance sulla Pista di Artena in Qualifica 4° Tempo (KZ2) e 2° Under 18.

In Gara 1 Vince in KZ2 e l’U18

Gara 2 Terzo KZ2 e 1° U18.

Ecco il racconto del nostro pilota:

Già da sabato abbiamo mostrato un buon passo sia con gomma nuova che usata e la domenica siamo riusciti a consolidare il nostro ritmo. Qualifica intensa con distacchi molto ridotti, dominio in gara 1 dopo una spettacolare partenza, e 3⁰ posto in gara 2, complice una partenza non impeccabile; grazie al nostro ritmo siamo comunque riusciti a ottenere un podio in gara 2 nella classifica generale, oltre al 1⁰ posto in KZ2 U18.

