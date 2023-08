Weekend tra tanto sole, caldo intenso ma anche qualche temporale. Le zone a rischio

AL VIA WEEKEND PERLOPIU’ SOLEGGIATO E VIA VIA PIU’ CALDO – L’anticiclone africano nel corso del fine settimana e ancora più a inizio della prossima, porterà il suo cuore rovente verso la nostra Penisola, posizionando i suoi massimi pressori tra il Mediterraneo centro occidentale, Sardegna, regioni tirreniche e area alpina. Ci attende così un fine settimana all’insegna del bel tempo prevalente su gran parte del Paese, dove il Sole resterà protagonista e le temperature si faranno via via sempre più elevate, con valori diffusamente oltre le medie del periodo entro la giornata di domenica.

Tuttavia, qualche locale disturbo si potrà ancora vedere nel corso dei prossimi giorni. In particolar modo nella giornata di venerdì nel corso del pomeriggio/sera locali rovesci o temporali si potranno ancora formare su cuneese, Prealpi centro orientali, Carnia, Alpi Giulie, Appennino toscano settentrionale, aquilano occidentale, Matese e interne campane.

Sabato, stante la progressiva espansione dell’alta pressione da Ovest, che lascerà in parte scoperte le regioni meridionali, i fenomeni che si formeranno nel corso del pomeriggio interesseranno perlopiù il Meridione in particolar modo, Appennino laziale meridionale, Matese, casertano, Cilento, Pollino e Sila.

Domenica, l’espansione dell’anticiclone africano verso l’area alpina, lascerà attiva lungo il suo bordo orientale una blanda circolazione depressionaria in quota che penalizzerà in parte le nostre regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio nuovi rovesci e temporali si potranno così formare su basso Lazio, Cilento, Pollino, Aspromonte, Serre, rilievi etnei, Iblei sconfinando localmente anche su coste del Cilento, Calabria tirrenica settentrionale, agrigentino e Piana di Gela.

Come sopradetto il caldo si farà via via più intenso con massime nella giornata di domenica che si spingeranno localmente sin verso i 36/37°C in Val Padana, 37/38°C sulle interne tirreniche, 38/39°C in Sardegna. Valori mediamente compresi tra 30 e 35°C altrove. Zero termico decisamente elevato per il periodo: per raggiungerlo si dovrà, ad esempio, domenica salire a ben 4800m circa tra Sardegna, Nordovest e Tirreniche centro settentrionali !

