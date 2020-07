Weekend ricco di eventi per il Parco Naturale dei Monti Aurunci

Si parte domani, 24 luglio con due eventi. Il primo è una giornata all’aria aperta nel parco avventura Woodpark di Itri all’interno del Parco Naturale dei Monti Aurunci.

60 posti dedicati a famiglie e bambini per provare i percorsi acrobatici e le attività che proponiamo nei progetti scuola, il tutto nella splendida cornice dei Monti Aurunci. L’attività gratuita – Prenotazione telefonica obbligatoria

Giorgio 328 9098856 – Antonio 328 8042082, 60 posti disponibili.

L’altro è in programma dalle ore 19 a Maranola di Formia con l’Astronomo Daniele Ruggieri e la Naturalista Valeria De Meo.

In località Acquaviva Maranola ci sarà l’escursione, per tutta la famiglia, in compagnia di un Astronomo e una Naturalista per scoprire i segreti del cielo notturno e le storie che le stelle ci raccontano.

Per informazioni e prenotazioni: prenotazione obbligatoria n° tel. 3286798798 oppure 3207045652.

Altri due eventi ci saranno il sabato 25 luglio. Uno ad Itri a partire dalle ore 17 presso il centro ippico “The Horse Village Raino” si terranno attività laboratoriali sull’intreccio di fibre naturali, il laboratorio “com’è fatto il cavallo, notizie e curiosità”, una dimostrazione di “fitness funzionale”. L’altro ci sarà a Cassino alla Rocca Janula, Cassino con l’associazione “I corvi di giano” . Rievocazione medievale

Visite guidate animate al sito della Rocca Janula ad opera di figuranti in costume dell’epoca che rievocheranno gli usi e costumi dell’epoca. Un modo per rivalorizzazione un bene preziosissimo per il Comune di Cassino, quale è la Rocca Janula, e mostrare ai cittadini tutti che la città martire possiede un affascinante passato spesso ignorato e sconosciuto.

La tre giorni di eventi si chiude domenica nell’area archeologica Caposele, Formia dove l’associazione “Sinus Formianus” manderà in scena un racconto Multimediale, incentrato sulla vita e le imprese del leggendario eroe, figlio di Zeus, che sfidò gli dei e viaggiò per tutto il Mediterraneo.

Tutti gli eventi sono stati organizzati dal Parco dei Monti Aurunci in pieno rispetto delle regole di distanziamento e sicurezza per contrastare la pandemia da Covid-19.

COMUNICATO STAMPA