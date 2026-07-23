Weekend positivo per i piloti della Lento Team Historic

Sul circuito capitolino di Vallelunga intitolato a Piero Taruffi,si sono disputati i verdetti del 4° Round del Campionato Italiano Velocità in Circuito Auto Storiche. Impegnati nella kermesse i portacolori della scuderia Lento Team Historic di Isola del Liri.

Non è iniziata nel migliore dei modi la partecipazione per Enrico Gerardi e Maurizio Sardellitti. Il duo, al via con la Ford Sierra Cosworth RS 500 Gruppo A, ha accusato già nelle prove di venerdì la rottura della turbina. Prontamente sostituita dai meccanici del sodalizio, ha permesso alla coppia di continuare la gara.

Una competizione che si è rivelata costellata da ulteriori problemi alla frizione. Ma nonostante tutto, il duo Gerardi-Sardellitti ha concluso al 3° posto di raggruppamento e 1° di classe 2500.Ottimo risultato anche per Massimo Lupoli e Goffredo Pirro su Porsche Carrera, che hanno conquistato il 2° posto grazie a una gara accorta ma redditizia.Positive anche le prestazioni di Emiliano Gerardi, impegnato nella kermesse capitolina in due classi; in coppia con Marco Milla su Alfa Romeo Giulia 1600 sono risultati primi di classe 1600.Lo stesso Gerardi ha stretto il volante anche della Ford Sierra Cosworth condivisa con Federico Mezzetti. I due piloti della vettura inglese,sono stati protagonisti di una partenza da brividi , dove partiti in griglia dal dodicesimo posto i due hanno subito raggiunto il quinto,questo avvenuto tra lo start e la prima curva del circuito di Campagnano. A fine gara hanno conquistato il primo posti della propria classe A completare la pattuglia del Lento Team Historic ,il duo irpino con Francesco e Fabio De Beaumont al volante dell’Alfa Romeo 2000 GTA ,anche loro primi del proprio raggruppamento.