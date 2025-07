Weekend instabile: ancora temporali al Nord, isolati al Centro‑Sud. Fine del caldo africano

Una svolta in arrivo: aria atlantica rimpiazza il caldo africano

Una saccatura di origine atlantica, attualmente posizionata sulla Francia, porterà aria più fresca sul nostro Paese nel corso del weekend, segnando la dipartita definitiva (almeno per ora) dell’anticiclone africano .

Sabato 26 luglio

Nord: al mattino ancora qualche piovasco residuo soprattutto su Friuli Venezia Giulia e Alpi. Nel pomeriggio i temporali si intensificano e si estendono soprattutto a Liguria, Lombardia, Triveneto ed Emilia‑Romagna, con fenomeni a tratti anche intensi. Migliora in serata. Le massime calano a 23‑28 °C .

Centro: mattinata variabile tra Lazio e Abruzzo; dal pomeriggio rovesci e temporali in Appennino in sconfinamento fino alla costa adriatica, localmente intensi. Serata in miglioramento. Temperature tra 26 °C e 31 °C .

Sud: giornata più asciutta, ma con instabilità sparsa su Campania, Molise, Puglia e Basilicata. Temperature ancora elevate nelle zone interne, con punte fino a 35‑40 °C, in graduale calo, soprattutto in Campania e Molise. Venti forti da Maestrale, mari mossi o molto mossi.

Domenica 27 luglio

Nord: mattino soleggiato su quasi tutta l’area (eccetto residui nel Friuli‑VG), mentre dal pomeriggio nuovi temporali si formano sulle Alpi e Prealpi con estensione alle pianure entro sera. Le temperature salgono leggermente: massime 27‑32 °C .

Centro: sole alternato a brevi annuvolamenti sui rilievi, con fenomeni isolati—in prevalenza una giornata asciutta e più fresca rispetto ai giorni precedenti. Massime tra 27 e 32 °C .

Sud: alternanza di sole e nubi, con qualche isolato rovescio su zone adriatiche e tirreniche. Calo termico netto: massime tra 28 e 33 °C .

Lunedì 28 luglio

Nord: arriva una perturbazione più intensa con rovesci e temporali anche forti, possibili grandinate; Piemonte e Lombardia meno interessati. Temperature in forte calo: massime tra 22 e 27 °C .

Centro: piogge e temporali in marcia da Toscana, Umbria e Marche verso sud, localmente intensi. Temperature in diminuzione, massime tra 22 e 27 °C .

Sud: giornata più stabile, anche se l’instabilità arriverà in serata su Campania, Molise, Puglia e Calabria. Temperature quasi stabili, con massime tra 28 e 33 °C .

Focus: temperature e trend del caldo estivo

Venerdì il Meridione subirà l’ultimo picco del caldo: temperature fino a 40‑43 °C in zone come Salento, Catania e Cosentino .

Da sabato, invece, è atteso un vero e proprio crollo termico, con cali localmente di 10‑15 °C rispetto ai valori massimi. Da lunedì molte regioni, in particolare al Nord‑Ovest e al Centro‑Nord, avranno temperature lievemente sotto media stagionale .

La dinamica meteo nei giorni successivi indica una fase fresca e instabile fino a martedì, con venti ciclonici e temporali sparsi soprattutto al Nord. Tra mercoledì e i giorni successivi, le condizioni dovrebbero stabilizzarsi, ma con possibili nuovi impulsi temporaleschi in arrivo .

Giorno Nord Centro Sud

Sabato Temporali pomeridiani (intensi), migliora sera Variabilità con piogge, migliora in serata Isolati piovaschi, caldo ancora forte

Domenica Mattino stabile, pomeriggio instabile Sole con qualche isolato annuvolamento Piovaschi sparsi, calo termico

Lunedì Temporali forti, possibili grandinate Perturbazione attiva, piogge e temporali Instabilità in arrivo in serata

✔️ Consigli utili per affrontare il cambiamento meteo

Porta con te un ombrello o una giacca impermeabile nel Nord Italia, soprattutto al pomeriggio.

Al Sud, fai attenzione al caldo: venerdì sarà il giorno più critico.

Attenzione alla guida con pioggia o grandinate.

I venti da Maestrale intensi potrebbero rendere mosso il mare, soprattutto su coste occidentali.

Foto e fonte 3b meteo