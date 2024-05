Weekend di gare per il team Parravano Corse

Ai nastri di partenza del CIV CLASSIC nella doppia gara di Vallelunga il Team arpinate con due piloti.

La categoria lightwin open toccherà all’ inossidabile Daniele Parravano in sella alla “Ducati prototipo Parravano Corse”, che dopo l’intervento all’ avambraccio destro dovuto a sindrome compartimentale, cercherà sicuramente di fare il massimo per imporsi nel prestigioso campionato.

Nella 125 SP difenderà i colori del team il giovane Marco Rea in sella all’ Aprilia RS curata dal meccanico Andrea Cianfarani.

Grande assente il pluricampione Maurizio Bottalico che dopo l’infortunio rimediato in seguito ad una rovinosa caduta nella gara dell’ europeo in Austria due settimane fa’ ,non potrà prendere il via nella lightwin 650 con la Bimota DB4 tribute.

Il Team in una nota esprime grande ringraziamento a tutti gli sponsor tecnici e commerciali che hanno deciso di darci supporto, vista la mole di impegni nazionali e internazionali alla quale prenderemo parte.

Un ringraziamento particolare alla prestigiosa Altinier Motorsport che ha scelto di appoggiarci in questo 2024, è per la Parravano Corse grande motivo di vanto.

COMUNICATO STAMPA