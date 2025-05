Weekend di Festa ad Alatri: Arte, Musica e Tradizioni da oggi fino al 4 maggio

Alatri si appresta a vivere un fine settimana ricco di eventi e manifestazioni. Si parte giovedì 1 maggio con il concerto “Semina Pace” curato dal Piccolo Ensemble Musica e Poesia programmato alle ore 18.30 nella sala conferenze della biblioteca comunale “Luigi Ceci”. Venerdì 2 e sabato 3 maggio appuntamento con la terza edizione della manifestazione “L’arte di esprimersi. Arte, Musica e Teatro” – Bellezze Collaterali, organizzata dalla Associazione “L’Albero di Thomas” con il patrocinio del Comune di Alatri. L’evento si terrà in Piazza Regina Margherita e nel Chiostro di San Francesco con un ricchissimo programma finalizzato a stimolare e sensibilizzare le potenzialità espressive dei giovani utilizzando varie forme di arte. Sabato 3 maggio alle ore 11.00 nella sala conferenze “Carlo Costantini” della biblioteca comunale “Luigi Ceci” conferenza stampa di presentazione della terza edizione della rassegna “Teatro tra Storia e Spiritualità” con la direzione artistica di Valerio Germani. In serata, sempre il 3 maggio, alle ore 21.30 in Piazza Santa Maria Maggiore concerto di Ambrogio Sparagna e l’Orchestra Popolare Italiana. Questo evento è inserito nel progetto “Alatri al Centro” sostenuto dalla Camera di Commercio Frosinone Latina. Nella stessa giornata di sabato 3 maggio “Passeggiate Alatrensi” appuntamento con le visite guidate gratuite dedicato alla “Carcìa delle Piagge e la Chiesa di San Silvestro”. Appuntamenti presso la sede della Pro Loco in Via C. Battisti alle 9.15 ed alle 15.15. Per tutta la giornata di sabato 3 maggio ingresso gratuito al Cristo nel Labirinto. Domenica 4 maggio alle ore 18.00 nel salone “Lucina Croce Spalvieri” di Palazzo Gottifredo primo appuntamento della terza edizione del Festival del Saxofono con il concerto “Jive Saxophonic” – Orchestra di sax del Liceo Artistico Musicale “Canova” di Forlì docente Edoardo Fiorini. Domenica 4 maggio dedicata alla festa patronale a seguito del rinvio per la morte di Papa Francesco. La mattina si svolgerà la tradizionale Processione con la Statua del Santo Patrono. La sera alle 21.30 in Piazza Santa Maria Maggiore concerto “Gemelli di Guidonia show”. Infine, gli appassionati di fotografia potranno utilizzare l’occasione del rinvio della festa patronale per scattare foto e partecipare al concorso “Riti e suggestioni della Settimana Santa” – primo premio € 500,00. Si tratta di un programma molto nutrito, afferma il consigliere delegato alla cultura Sandro Titoni, che saprà convogliare nella nostra Città il pubblico delle grandi occasioni. “Un sentito ringraziamento a tutti coloro che si stanno adoperando per organizzare questi eventi ed a tutti i settori del Comune di Alatri coinvolti nella gestione degli aspetti logistici.

