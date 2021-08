Week end di Ferragosto al Baubeach®

Come ogni anno la “spiaggia per cani liberi e felici” di Maccarese, dal nome che è divenuto un sinonimo di libertà e benessere, festeggia l’estate con diversi momenti di gioco e occasioni di approfondimento della conoscenza degli ospiti a quattro zampe.

Nel contesto dove mare e macchia mediterranea fanno da sfondo alla meravigliosa Mostra Permanente “Ora o Mai Più” realizzata dall’artista Karen Thomas mediante l’installazione di oltre 30 ombrelloni riciclati e dipinti ispirandosi ai tre Elementi da salvare (Acqua, Aria e Terra) – per tutta l’estate la stessa artista si è prodigata nel far comprendere l’importanza del rispetto e della cura per ciò che resta del nostro mondo, mediante laboratori creativi, educativi ed olistici collegati al rapporto con il cane – per il prossimo week end la programmazione è davvero coinvolgente…

Sabato 14 agosto, alle ore 16,30 verrà proposto un workshop sulla lettura dei segnali che il cane ci invia per comunicare con noi: condotto da Patrizia Daffinà, esperta in Etologia Relazionale del Cane, e da Cecilia Brincat, educatrice cinofila comportamentale, l’incontro vuole mettere a disposizione delle persone che vivono con un cane un piccolo bagaglio conoscitivo utile per comprendere al meglio la dinamica relazionale ottimale alla quale aspirare. Questo lavoro, che si sta protraendo per tutta l’estate, toccando temi come la socializzazione, l’identità del cane, i suoi bisogni di base, le motivazioni delle varie razze, la discriminazione olfattiva e molto altro ancora, è alla base delle attività sportive realizzate dalla Associazione Baubeach Village, affiliata agli Enti Sportivi riconosciuti dal Coni AICS e FISC, e fa parte del ventaglio di proposte formative che hanno poi ampio respiro nei corsi autunnali di Formazione IHOD® (Ideal Habitat Of Dogs), Certificata ISO 29993:2017 e ISO FDIS 29994:2021 come centro formativo con alti standard di competenza e professionalità.

Il più importante dei Corsi proposti, quello per divenire DOG MANAGER IHOD®, partirà il prossimo autunno e formerà la nuova figura professionale dei futuri realizzatori di spazi analoghi al Baubeach®, con la stessa filosofia di base, la stessa logistica e le stesse soluzioni rispettose dell’ambiente, ma soprattutto del benessere animale. Maggiori info su: https://www.baubeach.net/formazione/corsi-proposti.html

Domenica 15 agosto, invece, si festeggerà il Ferragosto con una gara dal nome inequivocabile: CANI SENZA FRONTIERE. Una giostra di piccole competizioni tra persone amanti dei loro cani e disposte a superare se stessi per conquistare i preziosi premi messi in palio – che sicuramente faranno felici in primis gli stessi quadrupedi – anche attraverso quiz a tema sulla conoscenza specifica dei propri amici a 4 zampe.

Tra un sorbetto di frutta e una piadina vegana, il Ferragosto al Baubeach®, all’insegna del benessere rispettoso del Pianeta, è un appuntamento da non mancare!

