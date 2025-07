Week end a tutto gas per M.C. MANCINI. Ben nove i piloti del club ciociaro impegnati in gare

Quello che si appresta ad arrivare, sarà veramente un week end a tutto gas per i piloti del M.C. Franco Mancini 2000 di Isola del Liri. Otto di loro saranno impegnati nella gara di casa del CIVS, mentre il nono sarà in gara a Varano, dove è in programma la quarta tappa del CIV Classic. Iniziamo la nostra disamina, proprio da Varano de Melegari, a scendere in pista sarà Domenico Paniccia ( Ducati) nella classe Ligtwin 1100. Ci trasferiamo ora al CIVS, nella gara casalinga, gareggeranno: Carlo Alpassi (Malanca 125) nella TT 250; Michael Gabriele (Honda) classe Under; Daniel Mezzone (Yamaha) classe Super Open 600; Fabio Brando (Triumph) classe Super Open 600; Andrea Castellano classe Super Open 600; Massimiliano Carlomusto (TM) classe Supermoto; Gabriele Peticca (Kawasaki) classe Super Open 1000 e Claudio Di Prima (Ducati) classe Super Open 1000. Questo sarà l’imponente squadrone in questo race week end. Viste le classifiche per due di loro occorre fare qualche riflessione in più: Paniccia arriverà a Varano avendo nel carniere, le vittorie ottenute nelle prime tre gare e dunque in cima alla classifica, pertanto sarà il caso che Domenico faccia una gara intelligente, facendo assumere ai rivali i rischi che fino a questo momento si è assunto lui. Discorso diverso invece per Gabriele Peticca, che in classifica occupa la seconda posizione, probabilmente Gabriele sentirà in modo particolare la gara di casa con pressioni non indifferenti. Allora Gabriele dovrà attuare tutte le tecniche possibili, per allentare la pressione e concentrarsi sulla gara, come fa sempre, senza pensare a tutto ciò che lo circonda. Comunque dispensare consigli, da dietro una scrivania è sempre molto facile, ben altra cosa è quando si spegne il semaforo. La direzione del M.C. Franco Mancini 2000, ci tiene a precisare che crede molto nelle potenzialità dei suoi piloti, e fa a tutti loro un grosso “In bocca al lupo”. Come al solito, l’ultima considerazione riguarda il meteo, se non ci saranno colpi di scena, il sole dovrebbe regnare incontrastato. Ora non ci resta che attendere domenica sera per tirare le somme di questo week end a tutto gas.

Moto Club Franco Mancini 2000