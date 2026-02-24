VOUCHER SPORT E IMPIANTISTICA: LA REGIONE LAZIO SCENDE IN CAMPO PER LO SPORT CON DUE BANDI DEDICATI ALLA PROMOZIONE

Una strategia integrata per promuovere concretamente lo sport come pilastro di benessere e di inclusione sociale. È quella lanciata dalla Regione Lazio che, con il supporto di Sport e Salute, dà il via contemporaneamente a due bandi: “Voucher per lo Sport 2026-27” e “Sport in Comune”, pubblicati da oggi sul sito sportesalute.eu.

Due interventi che puntano ad abbattere le principali barriere d’accesso alla pratica sportiva: quella economica, con i costi che gravano sulle famiglie per la pratica dei figli, e la carenza di impianti moderni e sicuri sul territorio. Un investimento complessivo di oltre 14 milioni di euro che da una parte permetterà anche quest’anno a tutti i ragazzi sino a 18 anni di fare sport, a prescindere dalla condizione socioeconomica, e dall’altra punta a riqualificare, rigenerare e far tornare fruibili gli impianti di tutto il territorio laziale.

Voucher per lo Sport

Dopo il successo dell’edizione 2025 che, con un impegno di 24 milioni di euro, ha visto circa 50mila famiglie ricevere un sostegno che ha permesso ai ragazzi di praticare sport, la Regione conferma l’iniziativa, rifinanziando il bando con un investimento di 9,7 milioni di euro, con fondi del PR FSE+ 2021-2027. Le famiglie del Lazio, con priorità a quelle che vivono in condizioni di svantaggio economico e sociale, potranno quindi richiedere un voucher di 500 euro grazie al quale i figli, dai 6 ai 18 anni, potranno accedere ai corsi messi a disposizione dalle associazioni sportive, società sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore di ambito sportivo, che hanno tempo da oggi (lunedì 23 febbraio) sino al 18 marzo per presentare domanda di candidatura.

Sport in Comune

Con “Sport in Comune”, la Regione Lazio sceglie inoltre di investire 4,3 milioni di euro per migliorare l’offerta di impiantistica regionale, supportando i Comuni sino a 20mila abitanti che potranno ricevere un finanziamento massimo di 150mila euro per interventi di riqualificazione, efficientamento energetico, abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento tecnologico e messa in sicurezza degli impianti sportivi.

«Il nostro Assessorato continua con convinzione il percorso di collaborazione con Sport e Salute – dichiara l’assessore allo Sport, al Turismo, all’Ambiente e alla Transizione Energetica della Regione Lazio, Elena Palazzo – una sinergia che nel 2025 ha già prodotto risultati concreti e che oggi si rafforza ulteriormente. Abbiamo ascoltato i territori e siamo pronti, attraverso i due bandi in uscita, a dare risposta ai due bisogni più urgenti: l’accesso alla pratica sportiva e il miglioramento dell’impiantistica. Investiamo sui ragazzi, sosteniamo le famiglie e miglioriamo gli spazi dove lo sport si vive ogni giorno. Non parole, ma fatti per rendere la pratica sportiva davvero accessibile a tutti».

«La sinergia con Regione Lazio – evidenzia Marco Mezzaroma, Presidente di Sport e Salute – nasce con l’obiettivo di non lasciare nessuno indietro. La forza di queste due iniziative risiede nella loro capillarità. Da una parte la Regione interviene sul tessuto sociale, permettendo a migliaia di ragazzi di fare sport gratuitamente, dall’altra supporta i piccoli Comuni nella sfida della riqualificazione infrastrutturale. Mettere a sistema le nostre competenze e le risorse della Regione significa dare risposte certe alle società sportive e alle amministrazioni locali, rendendo l’attività fisica una realtà quotidiana e non un privilegio per pochi».

Per tutte le informazioni e per accedere alle piattaforme di candidatura, è possibile consultare il sito: www.sportesalute.eu