“VOUCHER PER LO SPORT – REGIONE LAZIO”, PUBBLICATO L’ELENCO DEI DESTINATARI: SPORT GRATUITO PER OLTRE 19MILA GIOVANI

Sono 19.400 i giovani dai 6 ai 18 anni del Lazio che riceveranno il voucher da 500 euro per la pratica sportiva, previsto dall’iniziativa “Voucher per lo Sport – Regione Lazio”.

Un intervento senza precedenti per la promozione dell’attività sportiva, fortemente voluto dall’assessore regionale allo Sport Elena Palazzo, volto ad abbattere i costi che rappresentano una delle principali barriere d’accesso allo sport.

La pubblicazione sul sito di Sport e Salute www.sportesalute.eu dell’elenco dei destinatari, avvia la seconda fase del progetto “Voucher per lo Sport”, promosso dalla Regione Lazio, Direzione regionale Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport, in qualità di Organismo Intermedio del PR FSE+ 2021-2027, realizzato in collaborazione con Sport e Salute e cofinanziato dall’Unione Europea – Programma FSE+ della Regione Lazio 2021-2027.

«La grande risposta che c’è stata in seguito alla pubblicazione del bando e l’entusiasmo con cui è stato accolto dimostrano che siamo stati capaci di intercettare un bisogno molto sentito. Lo sport deve essere un diritto accessibile a tutti, non un lusso per pochi. Con questo intervento concreto la Regione Lazio dà un segnale forte e scende in campo a favore della promozione sportiva. Investire nello sport significa investire nei nostri giovani, nella loro salute, nella loro crescita e nel loro futuro. Continueremo a lavorare in questa direzione moltiplicando le occasioni per avvicinare chiunque lo desideri alla pratica sportiva», ha dichiarato l’assessore allo Sport, al Turismo e all’Ambiente della Regione Lazio, Elena Palazzo.

Grazie a questa opportunità, gli oltre 19mila ragazzi del Lazio avranno tempo sino al 30 settembre 2025, per scegliere quale corso seguire tra gli oltre 4000 messi a disposizione dalle 1749 associazioni, società sportive e enti del terzo settore di ambito sportivo di tutto il Lazio che hanno aderito al progetto.

Numeri che, assieme alle oltre 55mila domande presentate, di cui 47mila idonee, attestano l’apprezzamento dell’iniziativa e testimoniano soprattutto la grande voglia di sport che si registra tra i giovani di tutta la Regione Lazio.

Il dato geografico, infatti, vede i 19.400 destinatari risiedere in ben 308 Comuni di tutte e cinque le province laziali.

A ricevere il voucher saranno giovani dai 6 ai 18 anni, con priorità agli appartenenti a nuclei familiari in situazione di svantaggio economico e sociale, i quali adesso potranno, entro il 31 maggio 2026, praticare sport per almeno 8 ore mensili.

Alla base dell’Intervento “Voucher per lo Sport – Regione Lazio” vi è la consapevolezza che lo sport ricopra un ruolo fondamentale, rappresentando uno dei più importanti strumenti educativi e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico visto che favorisce lo sviluppo delle capacità di integrazione attraverso l’interazione e il confronto.