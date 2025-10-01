VOUCHER PER LO SPORT, LA REGIONE LAZIO PROROGA AL 30 OTTOBRE 2025 I TERMINI PER L’ATTIVAZIONE

È stata prorogata al 30 ottobre 2025 la scadenza per l’attivazione del voucher, originariamente fissata al 30 settembre. Grazie a questa estensione, i destinatari che non hanno ancora attivato i voucher, tra quelli risultati idonei lo scorso 8 luglio, avranno più tempo per scegliere il corso da frequentare tra i 4.000 disponibili, messi a disposizione dalle 1.749 associazioni, società sportive ed enti del terzo settore di ambito sportivo che hanno aderito al progetto in tutto il territorio regionale.“Voucher per lo Sport – Regione Lazio” è un’iniziativa promossa dalla Regione Lazio, Direzione regionale Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport, in qualità di Organismo Intermedio del PR FSE+ 2021-2027, realizzata in collaborazione con Sport e Salute e cofinanziata dall’Unione Europea – Programma FSE+ della Regione Lazio 2021-2027.

Correlati