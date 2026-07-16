Voto fuorisede, Quadrini: «Svolta storica di civiltà e democrazia, finalmente un diritto garantito a giovani e lavoratori»

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Gianluca Quadrini plaude al successo di Marco Sbardella al Certamen Latinum
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“L’approvazione all’unanimità alla Camera dell’emendamento sul voto dei fuorisede rappresenta una svolta storica per il nostro Paese e una vittoria straordinaria della democrazia. Finalmente si abbatte un muro che per troppi anni ha di fatto privato migliaia di cittadini, soprattutto giovani studenti e lavoratori, del loro diritto costituzionale più prezioso: il voto.”​Con queste parole Gianluca Quadrini, Consigliere Provinciale di Frosinone e Dirigente di ANCI Lazio, commenta con estremo favore il via libera unanime arrivato dall’Aula di Montecitorio alla misura che consentirà a chi vive temporaneamente lontano da casa per motivi di studio, lavoro o salute di votare nel comune di domicilio.​”Come amministratore locale, e dal mio osservatorio in seno ad ANCI Lazio, non posso che accogliere questa notizia con immenso entusiasmo,” continua Quadrini. “La nostra associazione è da sempre vicina alle esigenze dei territori e delle comunità locali. La provincia di Frosinone e l’intero Lazio vedono ogni anno tantissimi giovani talenti trasferirsi temporaneamente in altre città per frequentare l’università o per intraprendere un percorso professionale. Obbligarli a sobbarcarsi viaggi lunghi e spesso onerosi solo per esercitare il diritto di voto era un’ingiustizia sociale non più tollerabile nel 2026. Questa riforma restituisce centralità e partecipazione anche ai nostri Comuni.”​Il Consigliere Provinciale e Dirigente ANCI sottolinea l’alto valore politico del voto unanime espresso in Parlamento:​”Quando le forze politiche superano gli steccati ideologici per concentrarsi sul bene comune e sui diritti dei cittadini, la politica riacquista la sua funzione più nobile. Questo provvedimento non solo combatte attivamente l’astensionismo involontario, ma riconosce la dignità di studenti, lavoratori e persone che si trovano fuori sede per motivi di cura medica, offrendo loro uno strumento snello e moderno per partecipare alla vita democratica della nazione.”​”Un plauso a tutti coloro che hanno lavorato per il raggiungimento di questo traguardo,” conclude Quadrini. “Oggi l’Italia fa un passo avanti decisivo verso un sistema elettorale più inclusivo, moderno e a misura di cittadino. Come ANCI e come amministratori provinciali continueremo a vigilare affinché l’applicazione di questa norma sia rapida ed efficiente, garantendo a tutti la massima facilità di accesso al voto.”

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