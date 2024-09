Volterra, M.C. Mancini: doppio podio, Carlomusto 3° nel Motard e Alonzi 1° nelle Classiche.

Nella splendida cornice della città di Volterra (PI), si è corso l’atto finale del CIVS e dell’EVHCC. Il M.C. Franco Mancini 2000 di Isola del Liri ha schierato sei piloti.); Nico Di Palma e Massimiliano Carlomusto (Motard); Fabio Brando (Open 600); Williams Alonzi (Classic); Claudio Di Prima (Super open 1000) e l’equipaggio Ribechini-Castronuovo (Sidecar). Dopo le prove del sabato, i piloti hanno avuto però un risveglio scioccante, nella mattinata è arrivata la notizia del decesso di Luca Salvadori in un incidente di gara a Frohburg in Germania, nel corso di una competizione IRCC. Luca fresco vincitore del titolo di Campione Italiano nella classe Super Open 1000 CIVS, era chiaramente da tutti conosciuto e stimato. La notizia ha sconvolto tutti, piloti, addetti ai lavori e pubblico, tanto che qualche pilota appreso la notizia ha preferito non gareggiare. Al termine delle prove ufficiali, piloti, rappresentanti FMI e pubblico, sulla linea di partenza hanno osservato un minuto di silenzio in memoria di Luca Salvadori. Alle 14,00 è scattata la prima manche, svoltasi con un meteo soleggiato, qualche scivolata, ma tutto è filato liscio. A seguire si è disputata la seconda manche. Al termine della gara, il giovane Massimiliano Carlomusto, agguantava il terzo gradino del podio, precedendo il collega/amico Nico Di Palma, Fabio Brando finiva undicesimo nella 600 Super Open, Williams Alonzi si imponeva con la Suzuki nella Classic del Campionato Europeo precedendo gli austriaci Winklmuller e Grunauer entrambi su Yamaha, l’equipaggio Ribechini-Castronuovo terminava quinto, mentre Claudio Di Prima dopo la notizia relativa a Salvadori, decideva di non prendere il via. La cerimonia di premiazione del CIVS si è svolta presso una importante scuola, mentre le premiazione dell’Europeo e degli assoluti, si sono svolte nella sala consiliare del comune di Volterra, inutile sottolineare che entrambe hanno avuto uno svolgimento molto sobrio. Ora, però per tutti è tempo di bilanci e di programmare la stagione 2025.

COMUNICATO STAMPA

Correlati