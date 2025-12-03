Volontariato e fraternità: a San Domenico il convegno diocesano per la Giornata internazionale del Volontariato

In occasione della Giornata internazionale del Volontariato, il prossimo 5 dicembre la chiesa di San Domenico a Sora ospiterà il convegno “Dal malcontento al servizio: un cammino di fraternità”, un appuntamento dedicato alle realtà associative del territorio per riflettere sul valore della cooperazione sociale e dell’impegno gratuito.

L’iniziativa, promossa dalla parrocchia di San Domenico Abate, si inserisce in una tradizione consolidata che ogni anno vede la comunità aprire uno spazio di confronto con protagonisti del mondo del volontariato. Nella passata edizione era intervenuto padre Matteo Tagliaferri, fondatore della comunità “In Dialogo” di Trivigliano.

Una parrocchia radicata nella solidarietà

La scelta della sede non è casuale. Da decenni la parrocchia di San Domenico si distingue per il costante lavoro a sostegno delle persone e delle famiglie in difficoltà, promuovendo iniziative basate sui principi dell’etica cristiana. Operano infatti al suo interno realtà di riferimento come il Gruppo Donatori di Sangue e il Gruppo A.N.C.A. – Associazione Nazionale Contro l’Alcolismo – attivi da oltre 25 anni.

Dal 2013 è presente anche il Centro di Solidarietà “L’Alberone” ODV, che coordina diversi percorsi dedicati alla fragilità sociale: supporto ai familiari di persone con dipendenze, sostegno a chi soffre di ludopatia, accompagnamento nell’elaborazione del lutto, iniziative educative e attività rivolte a un numeroso gruppo anziani. Accanto a esso opera, dal 2014, il Centro di Aiuto alla Vita “Antonio Accettola”, che prende il nome dall’ispiratore del progetto “L’Alberone”.

Completa il quadro la Cooperativa Sociale Agricola San Domenico Abate ETS, nata nel 2018 e impegnata nell’inclusione attraverso il lavoro agricolo e i laboratori pratici: un modello di riscatto e partecipazione per molte persone fragili inserite in percorsi personalizzati.

Il vescovo Antonazzo: dal malcontento al servizio

Il convegno del 5 dicembre rappresenterà il momento conclusivo di un più ampio percorso di formazione e sensibilizzazione avviato nei mesi scorsi. A impreziosire l’incontro sarà l’intervento del vescovo diocesano Gerardo Antonazzo, che offrirà una riflessione sul brano degli Atti degli Apostoli (6,1-7), da cui è tratto il tema della giornata: un passo in cui il malcontento iniziale della comunità si trasforma in occasione di crescita, grazie alla scelta di sette uomini “pieni di Spirito e di saggezza” chiamati al servizio.

Un momento di comunità in vista del Natale

Al termine dell’incontro, i partecipanti saranno accolti presso il Centro di Aiuto alla Vita per un momento di fraternità e scambio di auguri in vista delle festività natalizie. Un gesto simbolico che riafferma il valore della vicinanza e della condivisione, elementi fondanti del volontariato e della missione pastorale della parrocchia.