Volo per Roma in ritardo, Codici ottiene il rimborso per una famiglia

Il rientro da una vacanza già di per sé non è il massimo perché si torna alla normalità ed il relax finisce, se poi c’è un ritardo del volo di quasi 4 ore allora diventa un incubo. È quello che è successo ad una famiglia romana, che si è rivolta all’associazione Codici per ottenere il rimborso da parte della compagnia aerea. E l’obiettivo è stato raggiunto.

“I nostri assistiti avevano acquistato 8 biglietti aerei a/r Roma Fiumicino-Abu Dhabi – spiega Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e purtroppo hanno riscontrato notevoli disagi nel volo di ritorno. La sera della partenza, era il 15 giugno scorso, il decollo previsto alle 21.35 è slittato all’incirca all’1 e l’arrivo a Roma Fiumicino è avvenuto con un ritardo di circa 4 ore. Abbiamo, quindi, chiesto a Wizz Air il risarcimento dei passeggeri ed è quello che abbiamo ottenuto”.

“Grazie allo strumento della conciliazione messo a disposizione dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti – dichiara Martina Monguzzi, Conciliatrice di Codici –, siamo riusciti a risolvere il caso. In considerazione di quanto emerso, Wizz Air ha di fatto accolto la nostra richiesta, riconoscendo la somma che avevamo indicato. I nostri assistiti sono stati rimborsati per i disagi che hanno patito a causa del ritardo del volo”.

A distanza di alcuni mesi, dunque, si è risolta positivamente la sfortunata esperienza della famiglia romana al rientro da Abu Dhabi. Grazie all’assistenza dell’associazione Codici, è stato ottenuto il giusto rimborso per quanto accaduto.

In caso di problemi con il volo aereo, ad esempio a causa di una cancellazione o di un ritardo, è possibile rivolgersi all’associazione Codici contattando il numero telefonico 065571996 oppure inviando un’e-mail a segreteria.sportello@codici.org.

comunicato stampa