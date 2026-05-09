Volo di 9 metri nel vuoto: operaio grave, elitrasportato

Paura questa mattina in località Civitella, nel territorio di Monte San Giovanni Campano, dove si è verificato un grave infortunio sul lavoro. Un operaio di 59 anni, residente ad Alatri, è precipitato da un’altezza di circa nove metri mentre stava svolgendo alcune attività lavorative.

L’impatto al suolo è stato violentissimo e ha fatto immediatamente scattare l’allarme. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure all’uomo, stabilizzandolo prima del trasferimento urgente in un ospedale della Capitale a causa delle gravi ferite riportate nella caduta.

Nell’area dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri e gli altri organi competenti per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Restano da chiarire le cause che hanno provocato la caduta dell’operaio.