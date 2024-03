Volley / Sora vs Zagarolo, sedicesima vittoria su 17 gare disputate

Vince ancora la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora e lo fa tra le mura amiche battendo lo Zagarolo Sports Academy per 3 set a 1. È con quest’ultimo colpo da bottino pieno che si prepara e si presenta al più importante appuntamento di regular season di Serie C, quello lungo due settimane durante le quali dovrà vedersela sabato 9 marzo in trasferta con l’Athlon Ostia, e il successivo 16 marzo in casa con la capolista Sempione Volley.

Quella dello scorso week end è stata per i sorani una partita dai due volti, contro i giovani dell’Academy hanno faticato nei primi due set, per poi legittimare la vittoria nella seconda parte di gara conquistando agevolmente terzo e quarto game.

Dall’infermeria mister Corsetti recupera il centrale Vona e capitan Mauti al quale non concede ulteriore riposo e lo schiera allo starting six nella fase di ricezione accanto a Iafrate utilizzato nella fase break. Per il resto Panarello in regia, Magnante opposto, Christian Caschera e Rudi Caschera al centro della rete, Skoreiko e Ciardi schiacciatori ricevitori.

Il match si avvia in equilibrio nonostante Ciardi fatichi a trovare il ritmo gara così mister Corsetti che getta nella mischia un buon Paoli. Zagarolo le prova tutte con il giovane De Marzi protagonista, ma Skoreiko e un buon Magnante non fanno sconti, 8 punti nel set per il primo, 5 per il secondo, e la Globo conquista il primo parziale 25-21 seppur con qualche difficoltà in ricezione.

Al rientro in campo, Zagarolo scappa subito avanti 8-3, complice la ricezione sorana.

La guida tecnica locale ferma il gioco e richiama a se i suoi, ma il trend non cambia e allora corre ai ripari reinserendo Ciardi per Paoli che va subito a segno con un buon lungo linea. Sora aggancia 12-12, ha un paio di occasioni per portarsi in vantaggio ma Ciardi e Magnante sprecano malamente, così Zagarolo allunga nel finale e chiude facilmente 17-25.

Stesso copione ma a parti inverse in avvio del terzo set, con Skoreiko che apre il gas, prima in pipe e poi alto sulle mani, per il +8 messo a referto da Sora a metà set, anche grazie alle buone giocate dei centrali. Vona, subentrato a Rudi Caschera autore di una buona gara, fa la voce grossa a muro. Christian Caschera giganteggia trovando ottime combinazioni con Panarello che gioca bene anche con un ritrovato Ciardi, autore di 5 attacchi più il muro che spegne definitivamente le speranze di Zagarolo di riaprire il set. Così, con un bel 25-16, la Globo si porta sul 2-1 in fatto di conteggio set.

Mister Scalabrella lascia in panchina l’opposto Leo e lo sostituisce con il giovane Vinci, coach Corsetti invece conferma Vona al centro della rete che subito ripaga la fiducia con un attacco e un gran muro proprio su Vinci. Sora ha ormai innescato il pilota automatico, Iafrate e Mauti lavorano bene in seconda linea. Zagarolo non molla la presa e prova a restare nel match ma Caschera e Skoreiko hanno fretta di chiudere e il set va in archivio sul 25-18, e il match 3-1 per la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora.

Tre punti, sedicesima vittoria conquistata su diciassette gare disputate, e la resa dei conti con la copolista Sempione distante una sola partita. Sabato infatti, per la 18esima di campionato, i sorani faranno visita all’Athlon Ostia, formazione in piena lotta per il terzo posto utile al raggiungimento dei playoff. I lidensi infatti stazionano al quarto posto della classe a quota 34 punti in coabitazione con Viterbo, e a una sola lunghezza dal terzo posto del Casalbertone. Non sarà dunque una partita semplice per i ragazzi del Presidente Vicini, i romani sono una formazione esperta, hanno un gioco molto rapido e hanno una serie aperta di cinque vittorie consecutive.

“Dovevamo vincere da tre punti e l’abbiamo fatto – afferma la termine del match il Team Manager Valeriano Velocci. Unica pecca della partita il set lasciato ai romani che con un po’ più di attenzione si sarebbe potuto evitare. Soprattutto perché Sempione, la nostra diretta concorrente non perde un colpo e ha vinto di nuovo 3-0 seppur con il fanalino di coda Civitacastellana. E il momento più delicato della stagione regolare, sabato ci attende una trasferta contro una formazione temibile e agguerrita che già all’andata in casa ci aveva creato non poche difficoltà, e poi ci tuffiamo nella settimana dello scontro diretto con Sempione. Abbiamo più di qualche giocatore non al meglio a causa di eventi sfortunati e speriamo che abbiamo saldato il nostro conto con la cattiva sorte. Faccio i complimenti ai ragazzi e al Mister che si stanno impegnando e stanno ottenendo grandi risultati”.

Intanto in settimana si è conclusa l’avventura dell’Under 19 nella fase regionale a causa delle due sconfitte patite in casa del Volley Ladispoli per 3-0, e quella maturata in casa con Albano-Velletri per 1-3. In questo match i ragazzi guidati da mister Nucera e dal Team Manager Nuzzo, dopo aver vinto bene il primo set e perso ai vantaggi il secondo, hanno accusato il colpo e ceduto abbastanza nettamente nei restanti set. Resta intatta la soddisfazione per la vittoria del Campionato Provinciale da imbattuti, che fa ben sperare per il futuro della Globo Banca Popolare del Frusinate Sora e del movimento pallavolistico sorano.

GLOBO BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SORA – ZAGAROLO SPORTS ACADEMY 3-1

GLOBO BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SORA: Mauti (L), Skoreiko 22, Caschera C. 14, Ciardi 10, Magnante 11, Caschera R. 4, Vona 3, Panarello 1, Iafrate (L2), Paoli 2, Sili, Fava, Marconi, Marsella (L2), ALL. Corsetti Fabio. B/V 7; B/P 9; muri 9.

ZAGAROLO SPORTS ACADEMY: Zagaria, Mauriello 3, Sciannimanico (L2), Lo Vasto, D’Elia, Vinci 4, Armao 2, Leo 5, Donadel (L1), Mastrantoni, De Marzi 14, Madaro 7, Pagliarini 10, Potenza 6 ALL. Scalabrella Emanuele. B/V 7; B/P 10; muri 4.

PARZIALI: 25-21; 17-25; 25-16; 25-18.

comunicato stampa