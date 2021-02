Volley Sora Giovanili, il punto sulle fasi di qualificazione all’Eccellenza Regionale

L’impegno e la passione delle giovani atlete della Globo Banca Popolare del Frusinate Sora è tutto ciò che anima la società Argos Volley.

Qualche settimana fa il via alle fasi preliminari di eccellenza regionale, qualche gara disputata e già il lungo periodo di stop forzato causa Covid, è alle spalle.

Le ragazze di coach Pica e quelle della coppia Vermiglio Cancelli, sono scese in campo come se mancassero solamente dal giorno prima, il tempo di vivere la naturale emozione legata all’età e poi via, con l’agonismo puro.

A prendere parte alla fase di qualificazione dei Campionati di Eccellenza Regionale, l’under 15 dei coach Vermiglio e Cancelli, e le under 17 e 19 di mister Pica.

L’11 febbraio i giochi sono stati aperti dalle quote rosa under 19 in trasferta nella capitale a casa di Roma7 Volley, la gara è stata combattuta ma purtroppo il risultato è stato favorevole alle padrone di casa.

Sei giorni dopo lo stesso gruppo esordisce tra le mura amiche del PalaGlobo “Luca Polsinelli” dove, con una bella prestazione merita gli applausi di tutti, anche se il risultato non è stato quello sperato. Dopo la vittoria del primo set, il Giro Volley ha alzato l’asticella che ha segnato la differenza per l’1-3. Ma Ciraudo e compagne erano li, a scappare avanti, a tenere testa, restando concentrate e fedeli al loro gioco pulito e ordinato.

“Con la squadra under 19 – spiega coach Salvatore Pica -, stiamo affrontando un girone – formato da Roma 7 Volley, Revolution Volley Roma, e Giro Volley Roma -, che ci vede come la squadra più piccola per età. Le ragazza infatti, a eccezione del capitano Sara Gabriele, sono tutte under 17 ma stanno lottando punto a punto contro compagini che presentano un’ottima organizzazione di gioco unita a fisicità e tecnica importanti. Un percorso soddisfacente, per me e per le atlete, data la difficoltà della categoria”.

La terza e ultima gara di questa fase di qualificazione con gare di sola andata, è in programma venerdì 26 febbraio al PalaGlobo “Luca Polsinelli” alle ore 19 contro Revolution Volley, con live streaming sulla pagina ufficiale Facebook dell’Argos Volley.

L’Under 17 invece ha aperto le danze nel proprio palazzo domenica 14 febbraio, e lo ha fatto con una importante vittoria piena sull’Intent Volley Zagarolo dai parziali di 25-8; 25-20; 25-15.

Sabato scorso invece tutto altro scenario si è visto a Fondi contro la Maplo a imporsi duramente.

“Con l’under 17 – continua la guida tecnica volsca -, il percorso in gara fatto finora è stato un po’ più altalenante: dopo aver vinto la prima partita casalinga contro Zagarolo, in maniera netta e convincente, siamo inciampati sul campo di Fondi. Una partita che ci ha visti sin dall’inizio con un atteggiamento passivo, poco organizzati e molto fallosi. Una giornata storta che speriamo di cancellare nel più breve tempo possibile in vista dei prossimi impegni. Tutto sommato le ragazze stanno rispondendo in maniera positiva a questa nuova ripartenza dei campionati, nonostante ancora le comprensibili difficoltà che si possono incontrare dopo un anno di assenza dalle competizioni ufficiali”.

L’ultima gara della fase di qualificazione attende le quote rosa under 17, mercoledì 24 febbraio alle ore 19:30 in casa del CsPeterPan.

L’under 15 invece ha subito un piccolo slittamento del calendario che ha rimandato la disputa della prima gara allo scorso sabato, con Sora a Fondi in casa delle pari età del Caseificio Porta di Roma. Anche per le piccole dei coach Vermiglio e Cancelli un brutto pomeriggio da dimenticare, proveranno a rifarsi mercoledì 24 febbraio quando saranno nuovamente in trasferta a Roma dal CsPeterPan.

Domenica 28 febbraio invece, finalmente esordiranno al PalaGlobo “Luca Polsinelli” contro l’Intent Zagarolo.

comunicato stampa