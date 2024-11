Volley / Sora batte la seconda della classe

Niente storie brevi per la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora che anche nella sesta giornata del campionato nazionale di serie B ha dovuto sudare per 5 set, superando le due ore e mezzo di gioco, prima di poter festeggiare la vittoria sulla Naturenergy Anguillara.

Al Pallone tensostatico di via Sferracavallo va in scena uno spettacolo che nessuno si aspettava, tranne ovviamente lo staff Argos Volley e i suoi atleti. Sulla carta era previsto l’arrivo della testa di serie, seconda della classe a un solo punto dalla prima, e Anguillara così si è presentata, forte, spavalda e fiera di quanto guadagnato sui campi finora. Dopo aver infatti, affrontato e vinto squadre attualmente in bassa classifica come Marino, Rioneterra e Decimomannu, la convinzione era quella di continuare il trend, ma difronte non si è trovata quel fanalino di coda che si immaginava, bensì un sestetto che gli ha fatto saltare schemi difensivi e offensivi. Sora ha fatto la differenza nei fondamentali da punto diretto (14 muri, 9 ace e 5 errori in battuta contro i 9 block, 4 battute vincenti e 10 sbagliate di Anguillara), nella lucidità del gioco, e soprattutto non si è fatta trasportare da alcun tipo di tensione e pressione. Nel match è sempre stata avanti costringendo la Nuturenergy a rincorrerla, vincendo il primo e il terzo set, e soprattutto il quinto che l’ha decretata vincitrice dell’incontro.

“Partita emozionante e al cardiopalma fino all’ultima palla – dice nel post gara il centrale Marco Tomasso. La risposta della squadra è stata netta sul campo e finalmente abbiamo portato a casa un tie break. Un grande ringraziamento al pubblico che ci segue e sostiene sempre più numeroso e soprattutto è il nostro settimo uomo in campo”.

“Gara molto impegnativa – aggiunge il palleggiatore Francesco D’Angeli -, alla vigilia della quale c’era un po’ di preoccupazione per il fattore infermeria ma ci stiamo riprendendo alla grande. Sapevamo sarebbe stata una battaglia alla quale abbiamo risposto bene, coesi, tranquilli e forti soprattutto nei momenti decisivi. Avanti così”.

Al fischio d’inizio degli arbitri Varchetta-D’Aniello, coach Fabio Corsetti schiera in cabina di regia D’Angeli opposto a Paris, Tomasso e Caschera C. al centro della rete, Magnante e Petri in posto 4, Proietto libero nella fase di ricezione e Iafrate in quella di difesa.

La guida tecnica ospite, mister Racanella risponde con Bianchi al palleggio opposto a Bondini, Velotta e Mercanti in posto 3, i martelli Massetani e Mengolini e Nicodemo libero.

L’1-4 e 5-9 di avvio di match mettono la Naturenergy in zona di confort ma la Globo le fa subito capire che c’è poco da stare tranquilli con l’aggancio del 14-15. Scappano nuovamente avanti gli ospiti, i padroni di casa rincorrono bene al 20-21 e la rimettono in parità sul 23-23. Palla ai due opposti: Bondini guadagna il primo set ball e Paris porta il set ai vantaggi. L’attacco out di Massetani offre a Sora la possibilità di chiusura e Magnante non se la fa sfuggire con il 26-24 che mette i suoi avanti nel match.

Due ace consecutivi di Caschera C. aprono il secondo set con un parziale di 4-0 che, con l’altro ace di Petri e il muro di Tomasso, diventa 9-6. Anguillara si arma bene e contrattacca per il sorpasso del 9-12. Sora non riesce a ricucire lo strappo e gli avversari ne approfittano per allungare e correre verso la chiusura del set che arriva sul 19-25.

Tutto da rifare per entrambi i sestetti che ora cominciano a fare scintille infiammando e rendendo ancor più spettacolare la gara. D’Angeli si affida ai suoi centrali che non lo deludono per il +4 del 9-5 e, dopo l’aggancio avversario, agli schiacciatori che segno il 15-12. Sulla rete la strada agli anguillaresi è sbarrata e se qualche palla passa ci pensa la difesa a raccogliere e le bocche da fuoco a trasformare nel 25-19 che rimette Sora avanti nei giochi.

Per il quarto set la Naturenergy torna in campo determinata a rispondere con la stessa moneta, trova lo spazio per farlo e scava subito un solco. I break che la Globo mette a segno non sono sufficienti a rimetterla in pista così, 17-25, tutto è rimandato al quinto set.

Questa Sora è oramai una squadra esperta di tie break, sa cosa occorre mettere in campo per aggiudicarseli e cosa non andrebbe fatto assolutamente. Così torna in gara dettando subito le sue regole, di gioco, di carattere, di personalità e di gruppo. 8-4 al cambio di campo con ben 4 muri messi a segno, 2 da Caschera C. a inchiodare prima Chioffi e poi Velotta, 1 da Tomasso che sbarra la strada a Mengolini, e 1 da Petri che infrange le intenzioni di Paris. Il tabellone gira veloce e dal 12-9 lo fa solo dalla parte dei locali che meritatamente possono festeggiare la vittoria e i 2 punti classifica guadagnati.

GLOBO BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SORA – NATURENERGY ANGULLARA RM 3-2

GLOBO BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SORA: D’Angeli 3, Paris 18, Caschera C. 10, Tomasso 8, Petri 23, Magnante 4, Proietto (L), Iafrate (L), Galdenzi n.e., Mauti 5, Ciardi n.e., Caschera R. 1, Fava, Marconi. All. Fabio Corsetti. B/V 9; B/P 5; Muri 14.

NATURENERGY ANGUILLARA: Bianchi 1, Bondini 20, Velotta 8, Mercanti 5, Massetani 17, Mengolini 10, Nicodemo (L), Chioffi 8, Sgraziutti (L), Sarcina, Ottaviani n.e., Gennamari 2, Auer n.e., Rossi n.e., Paris 7. I All. Francesco Racanella; II All.. B/V 4; B/P 10; Muri 9.

PARZIALI: 26-24 (‘32); 19-25 (‘30); 25-19 (‘28); 17-25 (‘29); 15-9 (‘21).

I ARBITRO: Varchetta Federica.

II ARBITRO: D’Aniello Anna.

