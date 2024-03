Volley / Roma tende una trappola, ma Sora reagisce e vince

Dalla trasferta romana di Acilia, la Globo Banca Popolare del Frusinate torna con una vittoria di platino contro la spigolosa formazione dell’ASD Roma Sports. Una vittoria ottenuta al fotofinish, 16-18 al quinto set dopo essere stati in svantaggio 8-3 al cambio di campo, e che le fa perdere un punto nella classifica generale nel testa a testa con la capolista Sempione, ora lontana tre lunghezze dopo il 3-0 contro i giovani della Top Volley Marino – Cisterna.

Mister Corsetti deve fare ancora a meno di capitan Mauti e schiera di nuovo Iafrate nel ruolo di libero. Per il resto formazione confermata con Panarello in regia, Magnante opposto, Christian Caschera e Rudi Caschera al centro e Skoreiko e Ciardi schiacciatori ricevitori.

Parte forte e aggressiva Roma Sports, 8-3 e già primo time out discrezionale richiesto dal coach bianconero.

Che non è giornata per la Globo si vede chiaramente a metà del primo set quando, agganciato il punteggio sul 15-15, non sfrutta due facili occasioni per il sorpasso. Non basta l’ingresso in campo di Sili su Rudi Caschera, diversi errori regalano il parziale ai padroni di casa e l’1-0 nel conto set.

Ancora fantasmi nel secondo game per i sorani. I romani invece giocano in fiducia, Piero Sabbi (fratello dell’ex nazionale Giulio), prova l’allungo con due attacchi e un muro. Skoreiko non ci sta e dà il via al suo personale show che spezza l’equilibrio del set e porta i suoi sull’ 1-1 trasformando 9 punti nel parziale e il set point che vale il 25-21.

Nel terzo set i sorani sembrano aver ritrovato lo smalto dei giorni migliori. Roma Sports prova a resistere alle folate in attacco di Ciardi e Magnante, anche il muro inizia a funzionare in casa Globo, Skoreiko blocca due volte Sabbi e il set va agevolmente in archivio sul 25-17 dopo un ottimo turno in battuta di Christian Caschera.

Nel quarto i ragazzi di Corsetti sembrano aver trovato le giuste contromisure ricucendo subito uno svantaggio di 5 punti. Poi in vantaggio di due punti nella fase finale del set, sul 18-16 non sfruttano alcune situazioni e, complice anche alcune decisioni arbitrali contestate, incassano un parziale di 9-3 che porta il match allo spareggio.

Il tie break si apre con la Globo che accusa il contraccolpo psicologico dell’aver gettato l’occasione per chiudere in 4 set, e i romani sulle ali dell’entusiasmo girano al cambio campo sull’8-3. Sembra finita per i bianconeri ma una grande reazione d’orgoglio, degna della squadra che ha collezionato 15 vittorie su 16 partite in stagione, in pochi punti ricuce il break con un ace di Christian Caschera e due muri punto consecutivi di Rudi. Due buone giocate in difesa di Magnante e Iafrate consentono il contrattacco di Ciardi per il sorpasso dell’11-10. Il coach romano richiama i suoi. Il finale di set e match è al cardiopalma. Sora spreca due match-point, poi Ciardi ne annulla uno in favore di Roma. Ci pensa Skoreiko, con l’attacco sulle mani alte avversarie che vale il 16-18, a chiudere il set e il match 2-3.

Una vittoria soffertissima per la Globo dopo una partita contratta, con diversi giocatori che faticano a trovare le giuste soluzioni, ma con Skoreiko che si conferma mattatore, mettendo a referto 37 punti, ben supportato da Iafrate che gioca una buona gara in ricezione e tiene a galla i suoi nel finale di match con ottime difese. La brutta notizia viene dalla classifica che vede aumentare di un punto il divario tra la Globo e il Sempione. Con i due punti conquistati in virtù della vittoria per 2-3, i sorani si portano a quota 43, inseguendo la capolista a 46 e precedendo Volley Viterbo a 35 e Casalbertone a 33.

“E’ stata una brutta partita, non abbiamo approcciato bene la gara – dichiara a caldo il DS Stefano Frasca. Il Mister in settimana, più volte aveva richiamato l’attenzione per questa trasferta che lui stesso reputava insidiosa. Evidentemente abbiamo peccato di sufficienza, e condivido la delusione di Fabio a fine partita nonostante la reazione importante che ci ha portato a vincere l’ultimo set che sembrava compromesso. Venivamo da un periodo molto positivo, e siamo caduti nella trappola di considerare facile la partita. Purtroppo con questa situazione di classifica per noi ogni partita è una finale, e dobbiamo imparare a gestire queste situazioni complicate anche in chiave playoff”.

Ora un trittico di partite ancorché insidiose per i ragazzi del Presidente Vicini che sabato se la vedranno con Academy Volley Zagarolo, storica antagonista della Globo nei campionati regionali che però dopo un buon inizio di campionato, incluso la buona gara di andata che fu vinta dai volsci solamente al quinto set, hanno subito 5 sconfitte consecutive che la vedono stazionare nelle zone basse della classifica. Per questo non bisognerà abbassare la guardia e soprattutto non perdere punti in vista della delicata trasferta romana di Ostia che anticipa il big match del 16 marzo a Sora contro la capolista Sempione.

Appuntamento dunque, a tutti tifosi sorani, sabato 2 marzo alle ore 18,30 presso la palestra del Liceo Gioberti di via Spinelle, per sostenere Mauti e compagni.

ASD ROMA SPORTS – GLOBO BANCA POPOLARTE DEL FRUSINATE SORA 2-3

ASD ROMA SPORTS: Zaffari 10, Panzironi, D’Antonio 12, Tommasi 15, Paolini 3, Sabbi 19, Rogge 3, Frittitta, Iacoagni (L1), Ianiro 2, Fanano 3, Mezzetti, Nebbiai (L2), ALL. Rocco Giudice. B/V 4, B/P 16, muri 10.

GLOBO BANCA POPOLARTE DEL FRUSINATE SORA: Mauti (L), Skoreiko 37, Caschera C 11, Ciardi 12, Magnante 7, Caschera R 6, Panarello 2, Iafrate (L1), Paoli, Sili, Fava, Mauti (L2), ALL. Fabio Corsetti. B/V 7, B/P 7, muri 15.

PARZIALI: 25-21; 20-25; 17-25; 25-21; 16-18.

COMUNICATO STAMPA