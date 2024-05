Volley / Non riesce l’impresa alla Globo che però ha un’altra chance

Serviva l’impresa alla Globo Banca Popolare del Frusinate Sora per riapre la serie di Finale Play Off Promozione, l’ha cercata, ci ha provato mettendo in scena un altro combattuto match, ma alla fine ha dovuto cedere alla corazzata romana del Green Volley Athlon. Così i romani tra le loro mura amiche hanno festeggiato la promozione in serie B nazionale, conquistando il primo dei due pass messi a disposizione in questa stagione sportiva dalla FIPAV.

Per la Globo però, ancora nulla è perduto. Avendo infatti chiuso la regular season da prima della classe, ha l’opportunità di una seconda finale promozione da disputarsi contro la vincente uscente dal girone play off delle seconde e terze classificate. L’incontro, che vale l’ultimo pass per la serie B, è programmato per domenica 9 giugno, in gara secca su campo neutro.

Allo starting six di gara 2 di finale playoff promozione Sora si è presentata in formazione tipo con Panarello in regia, Antinori opposto, Skoreiko e Magnante schiacciatori ricevitori, i Caschera Christian e Rudi al centro, e Mauti libero.

Nessuna novità neanche nella metà campo locale con mister Distaso a riproporre Russino e Poey sulla diagonale palleggiatore–opposto, Buffa e Ugolini in posto 4, al centro Borraccino e Scavino, e Carosini libero.

Fischio d’avvio e Sora subito avanti 1-3. Nella prima metà del set i bianconeri hanno l’opportunità di allungare ma non sono pronti ad approfittare di un paio di situazioni favorevoli. Così si gioca punto a punto fino al 17-17 firmato dal bel muro di Christian Caschera su Ugolini. La partita è piacevole e combattuta e il tutto esaurito dell’impianto in via Giannantonio Selva, quadrante sud-ovest della capitale, apprezza le giocate dei due fuoriclasse in campo, Poey da una parte e Skoreiko dall’altra. Ma a indirizzare il primo set verso i neroverdi è Borraccino a muro, per il 25-21.

Secondo game ancora con la Globo pienamente in partita. Perfetto equilibrio fino all’11-11 quando Poey va in battuta e scaglia nella metà campo sorana due bolidi che mandano in tilt la linea di ricezione costringono coach Fabio Corsetti ad interrompere il gioco sul 14-11. Al rientro reazione rabbiosa dei sorani, per il contro break dal parziale di 0-5 che riporta avanti i volsci 14-16 con conseguente time out discrezionale stavolta richiesto da Distaso e l’inserimento di Palumbo al posto di Ugolini che, come nel match di andata, risulterà alla fine uno dei migliori in campo.

Sora non molla e con un altro buon attacco di Skoreiko in pipe scava ancora un break che vale il 16-19. Ma qui, incredibilmente, si spegne la luce nella metà campo bianconera, un paio di disattenzioni e ancora uno straripante Borraccino a muro creano un break di 9-1 per i padroni di casa che fissano il punteggio sul 25-20.

Il contraccolpo psicologico dell’occasione mancata si fa sentire in avvio di terzo set. Corsetti, come nel game precedente, prova la carta Ciardi al posto di Magnante ma Green Volley sente vicino l’obiettivo e non abbassa il ritmo di gioco. I romani guidano il set sempre con 4-5 punti di margine. Dal 21-17, momento in cui Sora potrebbe avere l’ultima chance di aggancio, si passa rapidamente al match point sul 24-18. Russino chiude con un ace il percorso trionfale del Green Volley dando inizio ai festeggiamenti.

“Serviva un miracolo, e non l’abbiamo fatto” – così Mister Corsetti a fine gara. “Era una serie in cui partivamo decisamente sfavoriti e i due match disputati hanno dimostrato nei fatti la nostra tesi iniziale. Dispiace soprattutto per la gara di andata in casa nella quale ci saremmo potuti giocare meglio le nostre chances e magari meritare un tie break. Oggi abbiamo dimostrato ancora una volta che il primo posto nel girone non è stato un caso. Abbiamo giocato due set alla pari, come ne avevamo giocati tre alla pari sabato scorso. Poi però, nel finale dei set, è venuta fuori tutta la loro forza e soprattutto esperienza… giocatori come Poey, Borraccino, Russino e altri, non li scopriamo di certo oggi. Certo, trovarsi avanti 20-18 nel secondo set e perderlo 25-20 con 7 break avversari consecutivi, brucia parecchio, però queste situazioni ci servono per il nostro percorso di crescita che vedrà giocarci la promozione in un match sicuramente più equilibrato dal punto di vista tecnico-tattico ma forse più difficile a livello emotivo. Faccio i complimenti ai miei ragazzi e alla società di Green Volley che ha meritato la vittoria e la promozione sul campo”.

Dello stesso parere è anche il DS sorano Stefano Frasca:

“Abbiamo disputato questa prima serie di playoff contro una squadra davvero forte e costruita per vincere. Faccio i complimenti ai nostri atleti per l’atteggiamento e l’attenzione che ci hanno messo in entrambe le gare e rinnovo i complimenti ai nostri avversari per una meritata promozione”.

GREEN VOLLEY ATHLON – GLOBO BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SORA 3-0

GREEN VOLLEY ATHLON: Poey 14, Buffa 7, Ugolini 6, Palumbo 4, Borraccino 12, Scavino 6, Russin3, Carosini (L1), Fontanesi, Mastracchi, Cervini, Horskov, De Angelis, Cupitò. All. Distaso Francesco.

GLOBO BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SORA: Skoreiko 22, Caschera C 7, Ciardi 3, Magnante 1, Antinori 7, Caschera R 3, Panarello, Mauti (L1), Iafrate (L2), Paoli, Fava, Marconi, Marsella. All. Corsetti Fabio.

PARZIALI: 25-21; 25-20; 25-18.ù

