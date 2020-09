Volley Maschile – Un nuovo rinforzo per la Vis Sora, torna lo schiacciatore Giuseppe Giaquinto

Non solo conferme in casa Vis Sora ma anche nuovi arrivi, o come nel caso in questione, graditissimi ritorni. Giuseppe Giaquinto infatti, vestirà nuovamente la maglia bianconera ad un anno di distanza. Lo schiacciatore classe 1998, nonostante la sua giovane età, ha già alle spalle un importante bagaglio di esperienza pallavolistica.

Giuseppe inizia a giocare sin da bambino, muovendo i suoi primi passi nella “cantera” del C.L.S. Volley di Castelliri. Con i lirensi disputa gran parte dei campionati giovanili e già a 14 anni entra in rosa nella prima squadra in 2^ Divisione. Nel 2013 riceve la convocazione nel CQP e nello stesso anno, sempre con il Castelliri, conquista la vittoria alle Final Four Under 15, ottenendo anche il riconoscimento come miglior giocatore del torneo. I successivi due anni passa al Victoria Volley Frosinone disputando i campionati Under 17, 2^ e 1^ Divisione. Nel 2016 approda all’ASD Broccostella dove, oltre al Campionato Under 19, è impegnato anche con la prima squadra in 1^ e 2^ Divisione. La prima chiamata della Vis Sora arriva nel 2018 e Giuseppe è tra i protagonisti di una sorprendente stagione dei bianconeri in 2^ Divisione. Su di lui mettono gli occhi i dirigenti dell’Argos Volley che lo ingaggiano per il Campionato di Serie C nella stagione 2018/19.

Giaquinto ha deciso di tornare alla Vis dunque, fortemente motivato e affascinato dal progetto dei volsci, tanto che la dirigenza sorana non ha avuto problemi a convincerlo ad indossare nuovamente la casacca bianconera per la prossima stagione.

L’esperienza non gli manca come detto, a questa però Giuseppe aggiunge anche tanta tecnica e una grande passione per questo sport. Doti importanti che consentiranno di alzare ulteriormente il tasso qualitativo di un gruppo sempre più solido e che ha solo una grande voglia di tornare in campo il prima possibile.

