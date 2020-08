Volley Maschile – La Vis Sora piazza un grande colpo; Gianpiero Pugliesi è il nuovo palleggiatore

Il colpo dell’estate è arrivato, Gianpiero Pugliesi è il nuovo palleggiatore della Vis Sora Volley. Dopo un lunga e faticosa trattativa, l’esperto giocatore sorano ha deciso di vestire la maglia bianconera nella prossima stagione. I volsci dunque, potranno far affidamento su un atleta di indubbio valore tecnico e umano, che ha fatto della pallavolo una vera e propria ragione di vita. Gianpiero cresce sportivamente nell’Olimpia Volley Sora, dove dalle giovanili arriva in 1^ Divisione nel 2001. Dal 2002 al 2004 passa alla Globo Sora in Serie C. Veste la maglia del Veroli dal 2005 al 2009. Con i verolani disputa 3 campionati di Serie C e uno di B2. A metà stagione però, un brutto infortunio al gomito lo costringe ad un lungo stop durato ben 4 anni. Pugliesi torna in campo nel 2013 con l’Atina Volley dove resta fino al 2015, giocando in Serie D e C. Tante esperienze anche come allenatore, soprattutto con le squadre femminili dell’Olimpia Sora e delle selezioni provinciali. Fortemente voluto e cercato dalla Vis Sora ha deciso di tornare in campo quest’anno e di rimettersi in gioco. “Non possiamo che essere contenti e orgogliosi – afferma il DS Guido Cianfarani – di aver riportato sul campo un giocatore del livello tecnico e umano come Gianpiero Pugliesi. Il suo arrivo è da considerarsi sicuramente un valore aggiunto per tutta la squadra. Uno stimolo importante che darà ulteriore carica ad un gruppo solido e di alto livello che con lui potrà solo migliorare.” Si vanno definendo sempre più, dunque, anche il profilo della squadra maschile della Vis Sora che, con l’arrivo di Pugliesi, si rafforza ulteriormente ed è destinata ad essere tra le protagoniste della nuova stagione sportiva 2020/21.

COMUNICATO STAMPA