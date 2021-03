Volley, la continua ricerca di giovani futuribili porta a Sora Piergiorgio Ciardi

Con il suo Direttore Sportivo Stefano Frasca, la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora è sempre alla ricerca di giovani talentuosi. Si chiama Piergiorgio Ciardi l’ultima operazione di mercato messa a segno, quella che rinforza la batteria degli schiacciatori e amplia la rosa a disposizione di coach Martini.

L’obiettivo dell’Argos Volley, negli anni e soprattutto in questo, è sempre stato quello di lavorare con giovani futuribili e dare loro tutto lo spazio che hanno meritato. Per cui, in questo periodo storico che conosciamo benissimo, con le sole attività pallavolistiche di interesse nazionale attive, e tutte le altre ferme in attesa di giorni migliori, grazie alla disponibilità e collaborazione di società lungimiranti e sempre pronte a fare il bene degli atleti come il Victoria Volley Frosinone, Sora si concede l’operazione Ciardi.

“Ciardi è senza dubbio uno dei profili più futuribili della nostra provincia: nonostante la sua giovane età, classe 2004, ha già una buona base in tutti i fondamentali – questo quello che pensa il DS Stefano Frasca sul suo nuovo atleta -.

Sono convinto che l’esperienza che avrà modo di fare tra le nostre fila, sia in allenamento che nel campionato di serie C, accrescerà notevolmente le sue abilità e che allo stesso tempo porterà altra qualità nel nostro reparto schiacciatori.

A nome dell’Argos Volley ringrazio il Victoria Volley Frosinone che ci ha concesso di poter portare Piergiorgio a Sora dando così dunque una bella occasione sia al ragazzo che al nostro staff tecnico che ora può vantare una rosa ancora più completa”.

Lo studente sedicenne con la passione del volley, ci ricorda che:

“Tra le fila dell’Argos Volley ci sono già stato, e tornare in questo palazzetto dopo due anni è una grande emozione. Appena ho rimesso piede sul campo del PalaGlobo mi sono perso per qualche minuto a guardarmi intorno e la sensazione non era quella del “tempo si è fermato”, ma lo stupore nel riprovare tutte quelle emozioni come la prima volta. Ho due anni in più rispetto a quella esperienza, ma soprattutto ho più voglia di allenarmi e di migliorarmi.

Questa per me è una grande opportunità che ho intenzione di cogliere a pieno anche perché l’ambiente lo permette: la società non ci fa mancare nulla, ci mette a disposizione tantissime cose e soprattutto è ligia all’applicazione dei protocolli per la nostra sicurezza, per cui noi atleti non dobbiamo pensare a nulla, solo ad allenarci rispettando le regole. E questo è quello che ho intenzione di fare assieme ai miei nuovi compagni e al mio nuovo coach, ai quali prometto impegno e disciplina”.

La guida tecnica volsca, Fabio Martini, concorda con quanto detto dal DS:

“Si è unito al nostro gruppo un ragazzo sicuramente di buona prospettiva e con un livello tecnico individuale sui fondamentali, già buono.

Lo conosco dal 2018 anno in cui ha fatto parte della selezione territoriale che io allenavo, e sotto osservazione del CQR e CQN avendo partecipato anche a un Regional Day nello stesso anno.

Sono felice di averlo a disposizione nella rosa e sono sicuro che, anche lui come gli altri, potrà dare un importante contributo alla squadra e al gruppo”.

Allora non resta altro che augurare un buon lavoro a Piergiorgio e, con un po’ di curiosità, restiamo in attesa di vederlo in campo.

COMUNICATO STAMPA