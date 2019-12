Volley / Globo, Santo Stefano al PalaCoccia con la Calzedonia Verona

Per i pallavolisti e appassionati, il Natale dura sempre un giorno in più perché la sua magia continua a essere vissuta anche il 26 dicembre, giornata speciale per la SuperLega che in calendario offre la prima del girone di ritorno.E Veroli sarà una della fortunate piazze a poter ospitare tra le proprie mura del PalaCoccia alle ore 18, l’evento che vedrà la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora sfidare la Calzedonia Verona.La sfilata di avversari d’eccellenza continua dunque con la visita degli scaligeri guidati da coach Stoychev che avranno il dente particolarmente avvelenato dato quanto decretato dalla classifica generale ieri sera al giro di boa.Dopo l’ultimo turno del girone d’andata infatti, per un punto Verona non è rientrata nella griglia della Del Monte Coppa Italia che vede le migliori otto squadre qualificarsi ai Quarti di Finale che si giocheranno in gara unica mercoledì 22 e giovedì 23 gennaio in casa delle squadre con miglior classifica.La 13a giornata disputata nel week and, nella quale Sora ha riposato perché già anticipato lo scorso 23 ottobre, ha visto blindare il primo posto della classe dalla Cucine Lube Civitanova, in realtà campione d’inverno già con una giornata d’anticipo, Sir Safety Conad Perugia e Leo Shoes Modena al secondo e terzo posto, mentre per la conquista della quarta piazza l’Allianz Milano ha operato il sorpasso su l’Itas Trentino che, sconfitta in casa proprio dalla Lube, con il quinto posto non avrà il privilegio di giocare il turno tra le proprie mura amiche. Le altre che completano la griglia sono la Consar Ravenna, la Kioene Padova, e il Vero Volley Monza che ha totalizzato 15 punti a fronte dei 14 di Verona.“La prima giornata di ritorno – dice coach Maurizio Colucci – ci vedrà opposti alla Calzedonia Verona, squadra ostica, di ottimo livello tecnico, ma che ha alternato durante il girone di andata, prestazioni eccellenti ad altre meno entusiasmanti. Nel scontro all’AGSM Forum, abbiamo subito un brutto 3-0, frutto anche forse di un blocco dovuto all’emozione per la prima gara ufficiale. Stavolta però, al PalaCoccia dovremo essere bravi a trovare continuità in tutti i fondamentali per giocarcela alla pari con i ragazzi di Stoychev.Il loro terminale offensivo più forte è Boyer, che con la sua prestazione spesso è l’indice dell’andamento generale della squadra scaligera. In aggiunta rispetto alla gara di andata sarà del match anche Muagututia, giocatore arrivato poco dopo la prima di campionato e che ha dato al sistema di gioco veronese molto equilibrio e stabilità.Per quanto ci riguarda vogliamo invertire la tendenza del girone di andata che ci ha visto raccogliere pochi punti e sprecare tante occasioni utili ad acquisirne degli altri. Mi auguro che nel girone di ritorno il duro lavoro svolto in palestra si trasformi nei punti necessari alla salvezza che meritiamo”. Nell’augurarvi il più sereno Natale, tutta l’Argos Volley vi da appuntamento al PalaCoccia, giovedì 26 dicembre alle ore 18 per il match tra la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora e la Calzedonia Verona.Biglietti in vendita sul circuito online www.liveticket.it, mentre il giorno della gara il botteghino del PalaCoccia sarà aperto dalle ore 10:30 alle 13 e dalle 15 in poi.

comunicato stampa