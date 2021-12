Volley Femminile – Contro Terracina la Vis Sora ci mette il cuore ma non basta

Non è bastata una prova “gagliarda” alle ragazze della Vis Sora Volley contro la capolista Terracina, per mettere a segno i primi punti della stagione. Rimandato ancora una volta l’appuntamento con la vittoria per le bianconere, uscite comunque a testa alta dal difficile campo delle pontine che, dal canto loro, consolidano il primato in classifica. Un 3-0 che lascia qualche rammarico perché, in tutti e tre i parziali, Meglio e compagne hanno lottato fino alla fine su ogni pallone.

Buona la partenza della Vis all’inizio di ogni set, ma le ragazze di mister Costigliola hanno preso ogni volta le giuste contromisure e messo a segno punti importanti soprattutto con Malandruccolo e Iezzi. La formazione sorana però, domenica scorsa, si è presentata a Terracina con assenze importanti e con alcune giocatrici che, nonostante non fossero al meglio per alcuni problemi fisici, hanno stretto i denti e sono scese in campo.

Un campo su cui si è comunque vista una buona Vis Sora, più compatta e attenta rispetto alle due gare precedenti e con importanti segnali di miglioramento anche dal punto di vista tecnico. Ora bisogna solo dare seguito a questi progressi cominciando a raccogliere qualche punto che può far bene soprattutto al morale di una squadra che, conscia delle proprie potenzialità, adesso ha necessità di iniziare a risalire la classifica.

Domenica prossima 18 Dicembre, al Pala Polsinelli, arrivano le ragazze della ASD Volley Sermoneta. Il match, in programma a partire dalle ore 18.30, sarà anticipato dalla gara della compagine maschile, impegnata alle 16 nel derby contro Broccostella. Ci si appresta dunque a vivere un’intensa giornata pallavolistica, come da tempo non si vedevano al Pala Polsinelli.

PALLAVOLO FUTURA TERRACINA ’92 – ASD VIS SORA VOLLEY: 3-0

(25-21/25-20/25-21)

COMUNICATO STAMPA