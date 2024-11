Volley, a Pomigliano gara difficile per i sorani

Sabato pomeriggio al PalaFalcone di Pomigliano d’Arco la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora ha trovato dall’altra parte della rete un vero osso duro, l’Elisa Volley. Una squadra quadrata, formata e gestita da esperti professionisti del volley nazionale e da giovani talentuosi, ben amalgamati e dal gioco fluido.

Dopo un primo momento amarcord, nel pre-gara, durante il quale la società Argos Volley ha incontrato da avversario un ex storico bianconero Enrico Libraro, a Sora nelle prime tre stagioni disputate in Serie A2 (dal 2009 al 2012), lo schiacciatore napoletano ha mostrato le sue indubbie doti tecniche chiudendo il match da MVP con 17 punti totali messi a segno, il 62% in attacco e il 60% di positività in ricezione. L’Elisa Volley ha vinto meritatamente l’incontro in tre set, con Sora che solo nel primo è riuscita a dettare il ritmo del gioco e a impensierire l’avversario che comunque, nonostante la grande rimonta subita fino al 23-23, nel momento decisivo l’ha rimesso in suo favore.

Commenta così il capitano Pierpaolo Mauti:

“Oggi è stata davvero una partita difficile durante la quale non siamo mai riusciti a imporre il nostro gioco complice la buonissima prestazione della squadra avversaria.

Dopo aver fatto un bel recupero nel primo set e averlo perso 25-23, non siamo ripartiti come avremmo dovuto, con la cattiveria giusta.

Ovviamente fa male perdere, però queste sono la partite che ci insegnano di più. Adesso analizziamo gli errori commessi e dopo le giuste riflessioni ci rimettiamo a lavorare in modo più continuo e importante per tornare in campo più forti. Le sconfitte non ci fermano ma ci spingono sempre a migliorare”.

Allo starting six la guida tecnica locale, mister Libraro, schiera Libraro A. al palleggio opposto ad Ammirati, i martelli Libraro E. e Madonna, Napolitano e Fastoso in posto 3, e Castagiuolo libero. Coach Fabio Corsetti risponde con D’Angeli in cabina di regia opposto a Paris, Tomasso e Caschera C. al centro della rete, Mauti e Petri in posto 4, Proietto libero nella fase di ricezione e Iafrate in quella di difesa.

Al fischio d’inizio dei signori Mastronicola e Mancini, Pomigliano è subito aggressivo e dopo pochi scambi è già avanti di 3 lunghezze. Nella parte centrale del set Sora non riesce ad andare oltre il cambio palla ma sul 18-13 capitan Mauti innesca la miccia e con Tomasso all’ace l’aggancio è servito, 18-17. Si gioca un punto per parte ed è Paris a mettere la contesa in parità sul 20-20. Madonna e Libraro vengono incaricati dal regista, Antonio Libraro, di armare il braccio e, scardinando ed eludendo il muro-difesa, tornano avanti 23-20. Dall’altra parte della rete sono prontissimi a rispondere con la stessa moneta Paris e Christian Caschera, per la nuova parità del 23-23. Ammirati regala ai suoi la prima possibilità set sfruttata subito per il 25-23.

La Globo sembra tornare in campo vogliosa di riscatto ma tiene botta solamente fino al 9-8 quando 3 mini break dal parziale di 3-0 portano l’Elisa Volley avanti 19-11. Ci prova Sora a riportare la battuta nei suoi 9 metri ma non riesce a rosicchiare punti necessari così i padroni di casa mettono a referto il secondo set 25-16.

Nella terza frazione di gioco lo schema si ripete, 11-8 e poi un solco profondo 8 punti e lungo fino al 20-8. Petri e Mauti si aggrappano a ogni speranza ma il loro recupero si interrompe dal doppio fischio dell’arbitro sul 25-15.

ELISA VOLLEY POMIGLIANO (NA) – GLOBO BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SORA 3-0

ELISA VOLLEY POMIGLIANO: Libraro A., Ammirati 11, Libraro E. 17, Madonna 8, Napolitano S. 8, Fastoso 6, Castagiuolo (L), D’Alisa, Napolitano G., Mauro, Esposito n.e., Maisto n.e., Tartaglione n.e., Pinto (L).

All. Libraro Gennaro. B/V 1; B/P 5; Muri 10.

GLOBO BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE SORA: D’Angeli 1, Paris 11, Caschera C. 4, Tomasso 5, Petri 16, Mauti 4, Proietto (L), Iafrate (L), Galdenzi, Ciardi n.e., Magnante, Caschera R. 1.

All. Fabio Corsetti. B/V 4; B/P 8; Muri 3.

PARZIALI: 25-22 (‘28); 25-16 (‘20); 25-15 (‘22).

I ARBITRO: Mastronicola Giuseppe.

II ARBITRO: Mancini Giuseppe.

C0MUNICATO STAMPA