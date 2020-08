Volley, a Broccostella la regia è nelle mani di Tommaso D’Agostino

Grandi acquisti per grandi ambizioni per il Giocavolley e la Pallavolo Broccostella. Il secondo pezzo del puzzle della nuova formazione broccostellana, infatti, è Tommaso D’Agostino, giocatore fortemente voluto dalla coppia di tecnici della prima divisione. Palleggiatore Classe ’82, Tommaso nasce pallavolisticamente in quel di Sant’Elia all’età di 17 anni,e subito si ritrova in prima squadra dove, sotto l’egida di coach Colucci, in veste di opposto, vince2 campionati e raggiunge la Serie C. Le strade tra Tommaso e Sant’Elia si dividono, e l’atleta disputa due stagioni in quel di Cassino, per poi tornare nella sua società madre in veste di palleggiatore. Continua ad alternare Prima Divisione e Serie D tra Pontecorvo, Aquino, Cassino e Piedimonte, disputando tutti campionati di alto livello ed alta classifica, fino ad arrivare a Sant’Ambrogio nell’anno agonisitco 2019-2020. Per la stagione a veniere, il palleggiatore santeliano ha deciso di scendere in campo portando alto il nome della Pallavolo Broccostella e del Giocavolley, sposando un progetto ambizioso ma che, sicuramente, gli darà grandi soddisfazioni.”Con Tommaso ci conosciamo da tempo, da quando allenavo Sant’Elia Fiumerapido. -ha dichiarato entusiasta coach Colucci- Era un ragazzino e faceva già parte della rosa della prima squadra. Appena si è concretizzata la collaborazione con Broccostella sono andato subito su un profilo come quello di Tommaso, palleggiatore esperto, bravo cnicamente, caratterialmente e grande conoscitore della categoria. L’intesa con Tommaso è stata trovata già dai primi approcci perché ha dimostrato sin da subito la volontà di sposare il nostro progetto. Sono soddisfatto di essere riuscito a portare a Broccostella questo nuovo atleta perché il ragazzo ha molte qualità e qui con noi può essere messo nelle condizioni di poterle esprimere al meglio”. Anche Tommaso D’Agostino si è detto molto contento di scendere in campo, il prossimo anno, a Broccostella. “Sono molto contento di far parte di questo progetto, che ho sposato sin da subito. Mi piacciono le sfide, mettermi in gioco ed avere sempre nuovi obiettivi, e penso che il campionato che verrà faccia proprio al caso mio. Non vedo l’ora, infatti, che incominci la nuova stagione e farò sicuramente del mio meglio per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati.Mi sento davvero molto motivato, e spero vivamente di fare bene per me stesso, per i miei compagni e per le due società, Pallavolo Broccostella e Giocavolley, che hanno creduto in me. Inoltre torno a lavorare con Maurizio dopo un bel po’ di anni, e ne sono davvero contento.Insomma, i presupposti per una stagione da incorniciare ci sono tutti, ora dobbiamo solo tornare in palestra a lavorare, e sicuramente i risultati arriveranno”.

