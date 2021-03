Voli low cost, uno scalo per Frosinone. La proposta di Gianluca Quadrini

Il Presidente del Gruppo Provinciale di Forza Italia e Vice Responsabile Nazionale degli Enti Locali di Forza Italia, Gianluca Quadrini, si fa portavoce presso gli organi di governo nazionali e regionali, della proposta di uno scalo per voli low cost nella città di Frosinone. In una nota – “Ritengo di grande importanza che gli organi di governo nazionali e regionali accendano le luci sulla realizzazione di uno scalo di voli low cost nella città di Frosinone. Uno scalo aereo destinato ad ospitare esclusivamente voli low cost, che potrebbe essere individuato nel luogo in cui ,fino a poco tempo fa, ospitava la scuola di volo per elicotteri. Per cui da un lato non sarebbe impossibile e difficile ottenere le autorizzazioni necessarie ai voli, dall’altro si andrebbero a risparmiare risorse economiche, in quanto l’aeroporto non andrebbe costruito ex novo. Parliamo di Frosinone come una posizione strategica, a breve distanza dalla capitale, in prossimità di infrastrutture come il casello autostradale e la rete ferroviaria, vicino l’importante polo industriale del basso Lazio. Insomma una grande opportunità di sviluppo in termini occupazionali, di aumento del turismo e per tutto l’indotto della provincia. Non dimentichiamo di quanto in questo modo si alleggerirebbe lo scalo di Fiumicino, e si creerebbe, come nel resto delle capitali europee, un aeroporto parallelo di grande impatto economico. Questa è un occasione di crescita che il nostro territorio non può perdere.”

COMUNICATO STAMPA

