Viviamo le nostre storie. Il Comune di Aquino annuncia un grande Festival dedicato agli spettacoli dal vivo

Nonostante la pandemia l’impegno per la cultura non si arresta. Un vero e proprio Festival di danza, teatro e musica si svolgerà nelle più suggestive cornici del Comune di Aquino. L’offerta degli spettacoli dal vivo promossa dall’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Libero Mazzaroppi, si preannuncia estremamente ricca e varia. Molti saranno gli artisti provenienti da tutto il territorio nazionale.

Il nuovo contenitore culturale porterà sul palco ben 11 eventi, dal mese di aprile al mese di settembre, e si dislocherà su diverse location: dalla Madonna della Libera a Piazza San Tommaso, dalla Piazzetta dei Conti d’Aquino al Museo Khaled al Assad, fino ad arrivare lungo la via Francigena. Il Festival Viviamo le nostre storie farà parte del programma di valorizzazione del patrimonio culturale attraverso lo spettacolo dal vivo della Regione Lazioche ha voluto premiare la grande progettualità del Comune di Aquino con un finanziamento di 15.000,00 €.

«Dei 25 progetti ammessi al finanziamento per aver superato il punteggio minimo di 35 punti, la nostra proposta culturale e la sedicesima in graduatoria, con un punteggio pari a 42» ha dichiarato con grande soddisfazione il Sindaco Libero Mazzaroppi. «Vogliamo leggerlo come una speranza che si accende, con l’augurio di poter tornare a vivere la nostra Città più liberamente e, soprattutto, insieme».

«Siamo estremamente soddisfatti di questo risultato, data la complessità della progettazione che richiedeva una programmazione di almeno 10 spettacoli dal vivo. Noi ne abbiamo previsti 11 e nella scelta abbiamo rivolto la nostra attenzione a tutti, compresi bambini e non udenti, con la previsione di un operatore che traduca simultaneamente nel linguaggio dei segni uno degli spettacoli teatrali proposti» ha raccontato Rossella Di Nardi, Assessore delegata alla ricerca di pubblici finanziamenti che ha curato il progetto. «L’auspicio e che l’evoluzione della situazione pandemica ci consenta di realizzare questo progetto per tornare agli spettacoli in presenza, tanto cari alla cittadinanza ed ai paesi limitrofi».

«Nonostante la complessità abbiamo voluto partecipare a questo avviso pubblico, impegnandoci a elaborare una proposta valida, sia sotto il profilo della qualità artistica che della sostenibilità economica» ha concluso l’Assessore alla Cultura, Carlo Risi. «Tutte le manifestazioni in calendario si svolgeranno tra i luoghi interessati dalla via Francigena ed il complesso paesaggistico Santa Maria della Libera, in ossequio alla finalità dell’avviso pubblico di valorizzare il patrimonio culturale della Città attraverso lo spettacolo dal vivo: speriamo di poter celebrare la bellezza della nostra Città condividendo le emozioni delle espressioni artistiche che proporremo».

COMUNICATO STAMPA