Vivi i Parchi del Lazio: un giorno in fattoria ad Esperia

Una giornata in fattoria immersi nella catena dei Monti Aurunci, un’opportunità unica e possibile grazie all’iniziativa messa in campo dall’ente Parco dei Monti Aurunci.

L’evento è in programma per domenica 12 luglio 2020.

Una giornata all’aria aperta sdraiandosi sull’erba, osservando la natura e visitando la scuderia con i cavalli. Accarezzando asini e cavalli, dando da mangiare alle vitelline, conoscendo l’orto e partecipando ai laboratori di ortocultura, delle biodiversità nei regni animali e vegetali e alle attività ludico-ricreative, in particolare con i cavalli, l’attività si svolgerà presso l’Azienda Agricola Vallepiana. L’appuntamento è per le ore 9,30 ad Esperia.

Numero massimo 50 partecipanti in totale suddivisi in gruppi di 10-15 persone, l’evento è gratuito e su prenotazione al 320 3726656.

COMUNICATO STAMPA