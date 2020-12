Vittorio Venditti, Gioventù Nazionale lancia il “progetto commerciale della Media Valle del Liri”

PROGETTO COMMERCIALE “MEDIA VALLE DEL LIRI”

In questo momento di crisi pandemica prima, ma anche purtroppo commerciale la Gioventù Nazionale ha il dovere di lanciare un “progetto commerciale della Media Valle del Liri”. Questo territorio abbandonato completamente dai politici locali, che spesso hanno gestito in maniera clientelare e consociativistica, ha trovato un periodo di rinascita soltanto in due momenti. Il primo con il Senatore Magliocchetti che ha provato a far reagire con uno scatto d’orgoglio un territorio dominato dalla democrazia Cristiana e dal PCI(Isola Del Liri), ed ora con il Senatore Massimo Ruspandini, che sta in tutti i modi scardinando il vecchio, obsoleto e lercio modo di far politica, attuando un ricambio generazionale vero e proprio, capace di far rinascere il nostro territorio. Proprio per questo ora, Gioventù Nazionale, vuole esortare i cittadini dei paesi della Media Valle Del Liri a comprare soprattutto nel periodo Natalizio a KM 0, tutti noi abbiamo il dovere di far fronte alle difficoltà che hanno avuto diversi comparti di artigianato e del reparto agroalimentare. Quindi cari concittadini della Media Valle Del Liri, acquistate non solo prodotti italiani, ma soprattutto quelli che vengono prodotti nei nostri territori darete una mano a famiglie che vivono i nostri paesi e che frequentano i bar e i ristonati della nostra zona, permettendo a tutti noi di avere “comodità” vicino casa. Su ciò interviene anche il presidente del consiglio provinciale Daniele Maura : Contro la crisi acquista i tuoi doni da produttori e piccoli commercianti, L’obiettivo lodevole di questa Iniziativa assume in questo periodo di crisi pandemica un valore doppio, aiutare concretamente le piccole e medie realtà produttive Ciociare, sempre più in difficoltà e permettere lo uno sviluppo del made in Ciociaria, dietro un negozio c’è una famiglia, dietro l’acquisto via web c’è un colosso finanziario, perdere un negozio significa perdere anche l’importanza sociale che hanno nelle piccole comunità. Comprare nei piccoli negozi di paese o meglio ancora direttamente dai nostri produttori è l’unico modo per sostenerli davvero e per fare del bene al commercio locale e alla crescita del nostro territorio”.

I circoli di GN di Monte San Giovanni Campano, Fontana Liri, Sora, Arpino, Arce e Isola Del Liri.

Il dirigente provinciale di FdI e GN Vittorio Venditti