Vittorio Venditti (FdI): “San Martino, ogni mosto diventa vino”

Per la seconda volta il dipartimento Cultura Rurale Fratelli d’Italia provincia di Frosinone, vuole valorizzare le eccellenze del nostro bellissimo territorio. A giorni sarà San Martino e si sa, in quel giorno si assaggia il vino nuovo soprattutto coloro che lo producono per sé, ma vorrei rivolgermi a chi magari secondo tradizione l’undici di novembre è abituato a comperare una bella e buona bottiglia di vino e berne un gustoso bicchiere, si perché in terra ciociara abbiamo vini eccellenti che fanno invidia anche alle case vinicole migliori d’Europa e sto parlando del Cabernet di Atina e del Cesanese del Piglio, due vini fantastici che possono allietare i nostri momenti a tavola. Comprandoli e consumandoli non solo andremo ad assaggiare prodotti eccellentissimi, ma daremo ancora più forza al nostro territorio, alle nostre prelibatezze e sosterremo il Made in Ciociaria.

Comunicato stampa a firma di Vittorio Venditti – Resp Cultura Rurale Prov. FR Fratelli d’Italia

