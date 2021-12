Vittorio Venditti (FdI): “Regaliamo prodotti della nostra provincia”

Le feste si avvicinano e sempre più spesso tutti noi, siamo soliti regalare prodotti enogastronomici ai nostri amici o ai nostri familiari. Alla base di ciò, il dipartimento provinciale Cultura Rurale di Fratelli d’Italia, sprona tutti a scegliere le eccellenze del nostro territorio, formaggi, carni, vini e molto altro possono riempire cesti e tenere alto il Made in Ciociaria, non è la prima volta che il nostro dipartimento rivolge questo appello a tutti i cittadini e questo perché, per Fratelli d’Italia bisogna rafforzare ciò che dà importanza e lustro alla nostra amata terra. I prodotti di alta qualità li abbiamo, molte volte anche a prezzi accessibilissimi facciamoli conoscere sempre di più.

Comunicato stampa a firma di Vittorio Venditti – Resp. Prov. Dip. Cultura Rurale Fratelli d’Italia

