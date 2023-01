Vittorio Venditti (FdI): “Facoltà di veterinaria, proviamoci”

In questo periodo di campagna elettorale, sentendo le richieste dei cittadini soprattutto coloro che si interfacciano con le attività di cultura rurale e quindi , agricoltori, allevatori , cacciatori , amanti dell’ambiente e molti altri , tutti hanno espresso la volontà di provare ad insediare nella nostra provincia e quindi all’interno dell’università di Cassino e del Lazio Meridionale un polo dedicato a medicina veterinaria, visto la sua assenza nella nostra regione. Interviene in merito anche la studentessa della materia Maria Lucia Belli presidente di Gioventù Nazionale M.S.G Campano , La Facoltà di Medicina Veterinaria e quindi l’apertura di un polo, potrebbero essere un connubio tra cultura, scienza e tradizione. In tutta la regione Lazio è assente un polo dedicato a questa facoltà, quando invece potrebbero essere la soluzione a un risollevamento dei nostri Borghi e la riscoperta della terra, mettendo insieme studenti di veterinaria, di produzione animale e anche di agronomia. Le basi territoriali e paesaggistiche di sono, la passione per gli animali anche, basta sola la volontà e ascoltare chi come me si sposta fuori regione per seguire la sua passione.

Questa richiesta non può passare inosservata e la sottoporrò ai vertici del mio partito , restando a disposizione di chiunque voglia interfacciarsi con il sottoscritto. Da appassionato venatorio e della natura in generale, sono orgoglioso , di questo onore e onere che andrò a riferire a chi di dovere . Statene certi ce la metterò tutta, chi mi conosce sa che sono stato e sarò sempre al servizio della gente.

Vittorio Venditti – Responsabile dipartimento cultura rurale Fratelli d’Italia provincia di Frosinone.

COMUNICATO STAMPA

FOTO ARCHIVIO