Vittorio Venditti (FdI) Cultura Rurale: “Km0 e locale, noi ci siamo”

Le feste natalizie si avvicinano e come sempre vogliamo spronare i cittadini a consumare prodotti locali e a Km0. Questo consiglio viene rivolto ai cittadini per vari fattori, il primo la qualità dei prodotti, perché non c’è miglior prodotto se non quello più conosciuto e vissuto , per dare forza al territorio, si perché se si aiutano le piccole e medie aziende “vicino casa” si rende la nostra provincia più ricca e quindi con maggiori opportunità di lavoro. Questi valori quindi, di solidarietà , forza e devozioni devono essere la stella cometa per risollevare la ciociaria .

Vittorio Venditti -Responsabile dipartimento Cultura Rurale Fratelli d’Italia provincia di Frosinone.

COMUNICATO STAMPA