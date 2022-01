Vittorio Venditti: “Cultura Rurale risolleviamola”

Chi parla è Vittorio Venditti, responsabile per la Cultura Rurale di Fratelli d’Italia provincia di Frosinone. Venditti afferma che da troppo tempo assistiamo soltanto a proclami e nulla più, anzi la cultura rurale sembra abbandonata a se stessa con coloro che si divertono a sparlarne senza saperne nulla. Le categorie che operano nel settore prima citato sono tante e tra di loro serve una cooperazione a 360 gradi, cacciatori, pescatori, cercatori di funghi, tartufi, ambientalisti, agricoltori e allevatori hanno bisogno di un tavolo che li veda tutti quanti protagonisti senza divisioni e barriere, perché la terra su cui camminiamo è di tutti e a noi spetta conservarla. Perciò in questi giorni contatterò i vertici del partito ed esperró loro le mie idee per far cooperare tutte le associazioni di categoria, facendo sì che ritornino in auge le migliori eccellenze del nostro territorio.

La mia vita è sempre stata a contatto con chi della terra ha fatto la sua ragione di vita, e io stesso vivo ogni giorno in mezzo a quello che c’è di più bello, battendomi per preservare le tradizioni, le identità e la cultura della nostra amata provincia.

Comunicato stampa Vittorio Venditti – Resp. Prov Cultura Rurale Fratelli d’Italia – foto archivio