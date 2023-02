Vittorio Venditti (Cultura Rurale FdI): “Olio, valorizziamolo”

Anche tempo fa mi occupai di un passaggio molto importante, unire commercialmente tre paesi da sempre in simbiosi con loro, Fontana Liri, Arpino e Santopadre. Sono stati già uniti dal collegio elettorale per le elezioni provinciali e sono tutt’ora uniti attraverso un plesso scolastico, ma a livello commerciale mai nessuno ha avuto un progetto serio per loro. Ciò può essere attuato con un semplice passaggio, cioè con l’olio di oliva che é presente ai massimi livelli nei tre paesi prima citati, questo non è un mero messaggio da campagna elettorale, perché come ben sapete le elezioni sono passate e non é una proposta tanto per scrivere ma bensì un’idea vera e propria. Creare un ufficio Europa “itinerante” tra le tre realtà per informare i cittadini sulle opportunità di fondi europei per la filiera olearia e agricola in modo da creare una rete d’intenti tra frantoi, e o privati cittadini che vogliono cimentarsi in una piccola impresa nei nostri territori. Mai si incomincia e mai si realizzerà, ma una “catena” magari una cooperativa o un consorzio tra persone di Fontana, Arpino e Santopadre può ridare uno slancio a tre paesi che sbrano ormai addormentati sulle solite abitudini.

Comunicato stampa Vittorio Venditti – Responsabile dipartimento Cultura Rurale Fratelli d’Italia provincia di Frosinone

Foto archivio