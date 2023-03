Vittorio Venditti (Cultura Rurale FdI): “Mondo venatorio, cerchiamo di contare c’è l’opportunità”

Cari amici cacciatori, le elezioni sono ormai passate, quindi questa missiva non è una mera propaganda elettorale ma un atto concreto per cercare di puntare ad un obiettivo serio e concreto. Come ben sappiamo, abbiamo affrontato deserti impervi e pieni di ostacoli, siamo quasi abituati, proprio per questo però è giunto il momento di fare rete ed unirci , (ognuno con le sue peculiarità ci mancherebbe), su temi ormai imprescindibili come i tempi di prelievo delle specie , il giusto mantenimento della biodiversità, il corretto “uso” dei boschi e tanti altri temi che non sembrano avere il nostro interesse ma lo debbono. Il confrontarci però non deve finire in un tavolo tra noi(sarebbe fine a se stesso), ma andare oltre, interloquire con ambientalisti obiettivi e propositivi , allevatori, agricoltori e tutti coloro che su basi scientifiche , ripeto su basi scientifiche , vogliono il bene del nostro ambiente naturale. Il governo è cambiato, l’amministrazione regionale anche , colgo l’occasione infatti per fare gli auguri di buon lavoro all’assessore all’agricoltura Giancarlo Righini e al componente della commissione agricoltura il nostro Daniele Maura, ora possiamo non sederci più ad un tavolo come il male assoluto, ma come interlocutori rispettosi e rispettabili, proviamo a contare sui dibattiti odierni a livello totale. Come responsabile del dipartimento Cultura Rurale Fratelli d’Italia provincia di Frosinone e soprattutto come cacciatore avete il mio completo appoggio per interfacciarci con le istituzioni , noi per primi dobbiamo lanciare la sfida con una tavola rotonda degna di nota. Per qualsiasi informazione potete scrivermi all’indirizzo mail vittorio.liri@gmail.com