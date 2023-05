Vittorio Venditti: “Associazionismo, Fontana Liri esempio da seguire”

Nei giorni scorsi , durante il consiglio comunale il sindaco di Fontana Liri a nome di tutta l’amministrazione comunale ha premiato, con attestati di benemerenza le associazioni che hanno svolto un ruolo di prevenzione inciendi durante l’estate 2022 , le organizzazioni a cui é stato riconosciuto un serio lavoro di volontariato sono la protezione civile, presente con Vittorio Casciano, l’associazione culturale Gioventù Protagonista con Maria Lucia Belli , la squadra di caccia al cinghiale La Poiana con Giampaolo Grascia elogiando anche il lavoro di Tommaso Raponi e Massimo Palleschi ed infine Cacciatori Italiani con Vittorio Venditti. Anche a nome del dipartimento Cultura Rurale di Fratelli d’Italia provincia di Frosinone voglio complimentarmi con i diversi sodalizi , che hanno dato esempio di un legame forte con il territorio per la salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità. Sono sicurissimo che l’impegno si protrarrà anche per l’estate prossima, anzi si intensificherà, momenti come questi é giusto evidenziarli perché siano da monito per tutti.

Vittorio Venditti -Responsabile dipartimento Cultura Rurale Fratelli d’Italia provincia di Frosinone

COMUNICATO STAMPA