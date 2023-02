Vittorio Sgarbi in visita a Boville Ernica

Il sottosegretario alla Cultura sarà in Municipio domenica 5 febbraio 2023 alle ore 13

Domenica 5 febbraio 2023 il sindaco Enzo Perciballi e l’Amministrazione comunale avranno il piacere di ricevere nel Palazzo municipale il critico d’arte professor Vittorio Sgarbi. Il sottosegretario di Stato alla Cultura farà inizialmente tappa nel Palazzo Simoncelli, sede del Municipio, per i convenevoli istituzionali. Quindi visiterà anche il Palazzo Filonardi, sede del monastero benedettino di San Giovanni Battista, e la chiesa patronale di San Pietro Ispano: qui si trovano il sarcofago paleocristiano del 350 d. C. con il bassorilievo raffigurante la Natività più antica al mondo e la Cappella Simoncelli con opere di Giotto e Sansovino. “Saremo lieti di ospitare il professor Vittorio Sgarbi – hanno detto il primo cittadino Perciballi e gli amministratori – e mostrargli le nostre opere d’arte. Il suo arrivo è previsto per le ore 13 in Municipio. Quella di domenica sarà una occasione importantissima per la visibilità del territorio e delle ricchezze che lo rendono uno dei borghi più belli d’Italia”.

COMUNICATO STAMPA