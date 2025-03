Vittorio Sgarbi in cura al Policlinico Gemelli di Roma: Il vice sindaco di Arpino annuncia una visita

In questi giorni, Vittorio Sgarbi, sindaco di Arpino, è ricoverato presso il Policlinico Gemelli di Roma, dove sta affrontando un periodo difficile a causa di una depressione che lo ha colpito nelle ultime settimane. Massimo Sera, vice sindaco di Arpino, ha annunciato una sua prossima visita al primo cittadino non appena le condizioni lo permetteranno. Sera ha confermato di essere in contatto costante con lo staff medico e la sorella di Sgarbi, seguendo da vicino l’evolversi della situazione.Durante il suo annuncio, Sera ha ricordato con affetto l’ultima visita di Sgarbi ad Arpino, avvenuta alla fine di gennaio, quando il sindaco volle verificare di persona i progressi nei lavori al campo sportivo della città. Nonostante le evidenti difficoltà fisiche, Sgarbi partecipò all’incontro insieme a Sera, l’assessore all’ambiente Maria Rosaria Manuel, il presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Fortuna e Nino Ippolito della segreteria del sindaco.”Da tempo eravamo a conoscenza della sua depressione”, ha spiegato Sera, riferendosi anche al fatto che il sindaco aveva intrapreso un percorso di terapia in ospedale, con impegni regolari due volte a settimana. “Ci dispiace molto per la sua particolare condizione di salute e gli auguriamo il meglio.”Il vice sindaco ha poi sottolineato come l’amministrazione comunale stia continuando a lavorare per il bene dei cittadini, senza lasciare nulla di intentato, anche durante l’assenza di Sgarbi. “Nonostante il sindaco sia malato, l’impegno per la nostra città non è mai venuto meno,” ha concluso. L’intera comunità di Arpino si stringe attorno al proprio sindaco in questo momento difficile, augurandogli una pronta ripresa.

