Vittorio Sgarbi e la depressione: il peso di una “piccola morte”

Vittorio Sgarbi, il critico d’arte più famoso d’Italia, si trova ricoverato da giorni all’ospedale Gemelli di Roma. Ma questa volta non è il corpo a tradirlo, bensì la mente. È lui stesso ad aver rivelato la causa del suo malessere: la depressione.

Secondo il suo amico Marcello Veneziani, questa fase rappresenta per Sgarbi una sorta di “piccola morte”. Un passaggio doloroso in cui il narcisismo ferito lo costringe a fare i conti con un mondo che si restringe, con libertà che si affievoliscono e con un’energia che non è più quella di una volta. Per un uomo che ha sempre vissuto come un ciclone, sentire il peso dei propri limiti può essere devastante.

La depressione e il crollo dei personaggi pubblici

Sgarbi non è il primo personaggio pubblico a ritrovarsi schiacciato dalla depressione. Anzi, il fenomeno è più comune di quanto si pensi. La fama porta con sé un’esposizione continua, un bisogno costante di affermarsi, di dimostrare di esistere. Ma cosa succede quando l’immagine pubblica non coincide più con la realtà interiore?

La depressione spesso colpisce chi ha costruito un’identità forte e prorompente, ma scopre di non poterla sostenere all’infinito. La sensazione di perdita – di rilevanza, di giovinezza, di libertà – può diventare schiacciante. E in certi casi, l’unico modo per uscirne è attraversare il dolore, accettando una trasformazione profonda.

Il “Vittorio II”: una nuova fase o un’illusione?

Veneziani suggerisce che Sgarbi dovrà dire addio al “Vittorio I”, per rinascere in una versione più consapevole di sé, forse meno egocentrica e più ancorata alla realtà. Ma sarà davvero possibile? Può un uomo come Sgarbi accettare di ridimensionare la propria immagine, di abbassare il volume del suo carattere?

Forse la vera sfida sarà trovare un nuovo equilibrio senza snaturarsi, senza perdere quella fiamma che lo ha reso ciò che è.Ma perché sia davvero un nuovo inizio, dovrà essere lui a trovare il coraggio di guardarsi dentro, senza paura di perdere se stesso.